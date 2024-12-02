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Народна артистка продемонструвала свою спортивну форму і викликала фурор у мережі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міхіна: Мій пожиттєвий антидепресант – спорт і спостерігання за чоловіками у спортзалі
фото: facebook.com/tetyana.mihina

Користувачі не залишилися осторонь та писали коментарі, у яких захоплювалися фігурою артистки

Народна артистка України Тетяна Міхіна опублікувала світлину із спортзалу, чим вразила усіх шанувальників. У соцмережі Facebook артистка поділилася своїм секретом та вразила спортивною фігурою.

Так, Міхіна розповіла, що для неї є своєрідним антидепресантом. «Мій пожиттєвий антидепресант – спорт і спостерігання за чоловіками у спортзалі», – написала артистка.  

Народна артистка продемонструвала свою спортивну форму і викликала фурор у мережі фото 1
фото: facebook.com/tetyana.mihina

Користувачі не залишилися осторонь та писали коментарі, у яких захоплювалися фігурою артистки.

Народна артистка продемонструвала свою спортивну форму і викликала фурор у мережі фото 2
скриншот: facebook.com/tetyana.mihina
Народна артистка продемонструвала свою спортивну форму і викликала фурор у мережі фото 3
скриншот: facebook.com/tetyana.mihina

Деякі шанувальники жартували, чи можна лише «спостерігати за чоловіками» і мати таку фігуру, або ж натякали, що чоловіки теж можуть споглядати за артисткою на тренуваннях.

Народна артистка продемонструвала свою спортивну форму і викликала фурор у мережі фото 4
скриншот: facebook.com/tetyana.mihina
Народна артистка продемонструвала свою спортивну форму і викликала фурор у мережі фото 5
скриншот: facebook.com/tetyana.mihina

Нагадаємо, народна артистка України Тетяна Міхіна опублікувала проникливий допис про Великдень та вдячність Збройним силам України. Акторка театру та кіно розповіла, що на днях мала вільний час, аби прогулятися містом та згодати часи до повномасштабного вторгнення.

«Боляче… завтра не піду до церкви помолюсь вдома, або на дитячому майданчику, коли гулятиму з дитиною, бо здається мїй Бог не в церкві, а в окопі, він молодий, талановитий, лютий і милосердний, терпляче приймаючий смерть за мене і за майбутнє моїх дітей», – наголосила Міхіна. Наприкінці допису народна артистка подякувала Збройним силам України.

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Теги: соцмережі акторка Facebook смерть спорт

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