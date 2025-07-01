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На Донеччині був жорстоко вбитий талановитий український боксер

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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На Донеччині був жорстоко вбитий талановитий український боксер
Наразі обставини смерті боксера остаточно не зʼясовані

Разом із родиною Владислав став жертвою жахливого злочину

26 червня внаслідок жорстокого вбивства, що сталося у селі Гришине Донецької області, загинув талановитий український боксер Владислав Карпачов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію боксу України.

Зазначається, що разом із родиною Владислав став жертвою жахливого злочину.

«Наразі обставини події остаточно не зʼясовані – відомо, що після злочину зник особистий автомобіль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА). Правоохоронні органи проводять слідчі дії та розшукові заходи для встановлення винних», – зазначили у Федерації боксу України.

Владислав Карпачов у 2016 році здобував «бронзу» чемпіонату України з боксу серед молоді. 

Владислав виступав у ваговій категорії 64 кг, де в попередніх боях переміг Андрія Соломку з Сумської області та Романа Патратія з Вінницької області. У півфіналі боксер поступився представнику Миколаївщини Дмитру Самбурі і, таким чином, посів третю сходинку п’єдесталу пошани.

Нагадаємо, легендарний ямайський боксер Майк Маккаллум пішов із життя у віці 68 років. Йому дорогою до спортзалу стало зле, він зупинив машину, і незабаром помер.

Як повідомлялося, нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу помер після бою.

Теги: бокс смерть Донеччина

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