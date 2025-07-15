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Усик: Фʼюрі підтримує хлопця, який допомагає вбивати українських людей

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Усик: Фʼюрі підтримує хлопця, який допомагає вбивати українських людей
Усик розкритикував Ф’юрі
фото: Fb Олександра Усика

Усик: Мені не подобається Тайсон Фʼюрі

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розкритикував ексчемпіона в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі за підтримку російського олігарха та очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умара Кремльова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Stomping Ground.

«Мені не подобається Тайсон Фʼюрі. Тому що Тайсон Фʼюрі підтримує хлопця, який допомагає вбивати моїх українських людей – Умара Кремльова. Це поганий хлопець. Це моя думка. Але Тайсон підтримує цього хлопця. Послухайте, це не моя справа, але це моя думка. Цей російський хлопець допомагає російським солдатам. Я не знаю... Тайсон – не бідний хлопець. Він багата людина. Але я не знаю, чому Тайсон це робить. Я не засуджую Тайсона, але я не знаю, що відбувається. Це лише моя думка», – заявив Усик.

Нагадаємо, що МОК виключив зі свого складу IBA. Причиною для цього стали звинувачення у фінансових, суддівських та етичних проблемах. Варто зазначити, що IBA дозволяє російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях з використанням національної символіки та гімну РФ.

Варто зазначити, що керівник IBA Умар Кремльов, який є прихильником Володимира Путіна, перебуває під санкціями України як «громадський діяч, «лідер громадських думок», який публічно закликає до агресивної війни, виправдовує та визнає законною збройну агресію Росії проти України, тимчасову окупацію території України».

В мережі також є цікаве розслідування, у якому йдеться, що повне ім'я президента IBA – Лутфуллоєв Умар Алі Назарович. Згодом він взяв прізвище своєї дружини і став Кремльовим. Його двічі заарештовували із різницею два роки. Перший раз за здирство, другий – за побої. У 1990-ті роки він перебував в оперативній розробці як учасник так званого «серпухівського ОЗУ».

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Умар Кремльов

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