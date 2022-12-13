Усик отримав ще одного обов'язкового претендента на бій

Олександр Усик продовжує переговори із Тайсоном Ф'юрі про об'єднавчий поєдинок у важкій вазі

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила обов'язкового претендента на бій за чемпіонський пояс у важкій вазі. У своєму Twitter організація повідомила, що діючий володар титулу, українець Олександр Усик, має вийти в ринг з Даніелем Дюбуа.

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25-річний британець Дюбуа на даний момент володіє поясом WBA regular. У грудні нинішнього року він захистив цей титул у бою з Кевіном Лереною завдяки нокауту вже у третьому раунді. Відзначимо, що з 20 боїв на професійному ринзі Дюбуа лише двічі не нокаутував своїх суперників: у жовтні 2018-го він за очками переміг Кевіна Джонсона, а у листопаді 2020-го зазнав єдиної поразки від Джо Джойса.

Олександр Усик продовжує переговори із Тайсоном Ф'юрі про об'єднавчий поєдинок у важкій вазі. В разі, якщо не вдасться знайти спільну мову із WBA, пояс цієї організації в Усика може бути відібраний ще до бою з Ф'юрі та стане вакантним.

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Відзначимо, що раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента Філіпа Хрговича.