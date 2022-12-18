Боксер Усик розповів, за кого вболіває у фіналі Чемпіонату світу

Усик персонально вболіває за аргентинського нападника Ліонеля Мессі

Важковаговик Олександр Усик поділився думками про фінал Чемпіонату світу-2022 з футболу між Аргентиною та Францією.

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Український боксер з самого початку турніру підтримував збірну Англії. Таку заяву зробив Усик в ефірі студії Megogo.

«Моя мрія була грати за якийсь англійський клуб. Україна не потрапила на мундіаль, тому я вболівав за Англію», – сказав Олександр.

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Також Усик додав, що персонально вболіває за аргентинського гравця Ліонеля Мессі.

«Я думаю, що Аргентина стане чемпіоном світу. Я ще десь півтори тижні тому десь казав, що все йде до того, що Мессі зі своєю надзвичайною кар'єрою, яку він провів, він повинен завоювати кубок чемпіонату світу. У Месі більше досвіду, багато трофеїв. Але Мбаппе – це молодість, швидкість. Він знає, що таке чемпіонат світу, він його вже вигравав. Але я за гарну гру, хто з них виграє, то й буде чемпіоном.

Україна не потрапила, Англія – вилетіла, тому хай «старічок» виграє, а в Мбаппе ще багато часу, він ще стане дворазовим чи навіть триразовим чемпіоном світу. Тому хай виграє аргентинський красень», – сказав Усик.

На даний момент у матчі Аргентина – Франція триває екстратайм. Поточний рахунок – 2:2.

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Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.