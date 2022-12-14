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Усик замислюється над завершенням боксерської кар'єри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Усик замислюється над завершенням боксерської кар'єри
Усик хоче бути конкурентним в боксі
фото з відкритих джерел

Олександр Усик хоче більше часу приділяти своїй сім'ї

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (20 перемог, 13 нокаутів) поділився думками про майбутнє. Поєдинок з Тайсоном Ф'юрі може стати останнім у кар'єрі Олександра Усика. Український боксер хоче більше часу приділяти дітям.

«Я думаю про те, що хочу віддавати час для виховання своїх дітей, возити хлопців на тренування, бути з ними на тренуваннях, забирати з тренувань, спілкуватись з ними, возити їх у школу, допомагати їм у становленні.

Вони як раз починають свій шлях, 8-10 років хлопцям. З донею я по-іншому себе веду. Але мені не хочеться їхати і по пів року десь знаходитись. Зараз, коли останній табір був такий довгий, я вже більше думав про те, що пацани ростуть, а мене нема.

Через телефон, через відеозв'язок ти не можеш дати те, що ти повинен дати. Звичайно, що всьому є якась кінцева точка. У кар'єрі спортсмена вона також є. Я про це задумуюсь. Реально задумуюсь.

Я хочу ще жити після цього. І не ходити труситися чи записувати, що в мене завтра. Треба на все дивитись реально. Я бачу, що не такий старий, мені 35 років, але я бачу, що є ресурс, який закінчується. Не хочеться, щоб тебе мутузили потім.

Самообманом не можна займатись. Якщо ти розумієш, що молоді хлопці підходять, і в них швидкість краща, вони більш витривалі. Треба просто собі сказати: «Дружань, вибирай інший вид діяльності і трудись». Все», – сказав Усик.

Раніше повідомлялось, що Усик отримав ще одного обов'язкового претендента на бій.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: бокс діти Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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