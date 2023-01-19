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В Іраку перед футбольним матчем сталася масова тиснява: є загиблі та травмовані

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Іраку перед футбольним матчем сталася масова тиснява: є загиблі та травмовані
фото з відкритих джерел

Деякі з постраждалих перебувають у критичному стані

В іракському місті Басра перед фіналом Кубку націй Перської затоки з футболу сталася масова тиснява, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, постраждали ще 80. Про це повідомляє Al Jazeera.

Інцидент стався біля стадіону у Басрі, де увечері мають зустрітися команди Іраку та Оману у фіналі футбольного турніру восьми країн.

Зазначається, що тисячі вболівальників без квитків зібралися біля стадіону з самого світанку в надії подивитися матч. Тиснява розпочалася, коли турнікети на вході в стадіон ще були закриті. Деякі з постраждалих перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, у жовтні на стадіоні у Східній Яві в Індонезії під час гри між командами Arema та Persebaya Surabaya на стадіоні спалаїнув конфлікт. Хаос розпочався після перемоги Persebaya Surabaya з рахунком 3:2, і тисячі вболівальників Arema вийшли на поле після того, як їхня команда програла. Тоді загинули щонайменше 129 людей.

Теги: Ірак стадіон конфлікт

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