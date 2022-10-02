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В Індонезії у тисняві на футбольному матчі загинули майже 130 людей (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Індонезії у тисняві на футбольному матчі загинули майже 130 людей (відео)
Поліція кидала у натовп гранати зі сльозогінним газом
фото з соцмереж

Понад 300 людей було терміново доставлено до найближчих лікарень

На стадіоні у Східній Яві в Індонезії під час гри між командами Arema та Persebaya Surabaya на стадіоні спалаїнув конфлікт. Хаос розпочався після перемоги Persebaya Surabaya з рахунком 3:2, і тисячі вболівальників Arema вийшли на поле після того, як їхня команда програла. Про це повідомляє Sky News.

Поліція почала розганяти натовп – стріляла, била палицями і кидала гранати зі сльозогінним газом. Люди запанікували і побігли. В результаті виникла тиснява.

«Щонайменше 129 людей загинули внаслідок заворушень на футбольному матчі в Індонезії», – йдеться в повідомленні.

Понад 300 людей було терміново доставлено до найближчих лікарень, але багато хто помер по дорозі або під час лікування. Близько 180 людей поранено, але стан багатьох із них погіршується.

Місцеві чиновники наголошують, що ФІФА забороняє використовувати сльозогінний газ проти натовпу на стадіонах. За даними ЗМІ, серед загиблих була п'ятирічна дитина. На стадіон, що вміщає 38 тис. осіб, було продано 42 тис. квитків.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії внаслідок наукового експерименту постраждали 18 людей.

Теги: Індонезія стадіон

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