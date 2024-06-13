В італійській Формулі-4 вперше візьме участь український гонщик

Бондарев розпочне виступи у Формулі-4 після Чемпіонату світу з картингу FIA

Італійські автоперегони Формули-4 отримали представника з України. Про це пише Суспільне. Ним став 15-річний Олександр Бондарев, повідомив спортивний директор «Вільямс» Свен Смітс.

Бондарев приєднався до академії водіїв «Вільямс» у вересні 2023 року, ставши першим українцем в історії, хто підписав контракт з командою Формули-1. Наразі спортсмен виступає в картингу та посідає 18-те місце серед 82 учасників у турнірній таблиці Чемпіонату Європи FIA в середині сезону.

Спортивний директор сказав, що Бондарев вже пройшов тестування F4. Втім на цьому іспити не завершуються. Смітс наголосив, що на українця ще очікують інші тестування.

«Коли ти займаєшся картингом, тобі потрібно скласти дворічний план. Іншого вибору немає. У нас для нього є програма. Тож на цей момент він усе ще зосереджений на ОК-картінгу, чемпіонаті Європи», – сказав Смітс.

Таким чином Бондарев дебютує у Формулі-4 під час шостого раунду на трасі Circuit de Barcelona-Catalonya, який відбудеться 27-29 вересня, а потім виступить у фіналі сезону в Монці.

Бондарев розпочне виступи у Формулі-4 після Чемпіонату світу з картингу FIA, який відбудеться 12-15 вересня на автодромі PF International в Англії. Ця подія, ймовірно, буде його останньою у картингу.

Відзначимо, що у квітні 2022 року Бондарев потрапив у важку аварію на одному з етапів перегонів в Іспанії. Він отримав численні травми ноги та переніс десять операцій, однак вже через п'ять місяців повернувся на трек.