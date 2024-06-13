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Зеленський прибув на саміт G7 та підписав безпекову угоду з Японією (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув на саміт G7 та підписав безпекову угоду з Японією (відео)
Зеленський разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 червня, прибув на саміт «Групи семи». Зокрема, захід присвячений війні в Україні та подальшій підтримці нашої країни з боку Заходу. Про це він повідомив у Telegram.

Президента України зустріла прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Як зазначив Зеленський, на саміті G7 разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою вони підписали безпекову угоду між нашими державами. Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди.

Крім того, в угоді зазначено про допомогу у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності.

«Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення. Для Японії такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними. Ми бачимо це і дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне право», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від саміту G7 Україна очікує важливих рішень щодо коаліції винищувачів, прискорення підготовки пілотів, посилення протиповітряної оборони західними системами, використання російських активів для української оборонної промисловості, а також підписання двосторонніх угод про безпеку зі США та Японією.

Як повідомлялося, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.

Учасники засідання, серед яких були присутні держсекретар МЗС Німеччини Сюзанне Бауман, заступник держсекретаря США Джеффрі Пайєтт, директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський, генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера, засудили російські атаки на українську енергетику. Вони закликали притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення.

Теги: Володимир Зеленський президент Італія Японія безпека

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