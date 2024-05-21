Мінкульт анонсує трансформацію Єдиного телемарафону

Карандєєв: «Зміни будуть, і не тільки за змістом»

На початку війни Єдиний телемарафон забезпечував правдиве і оперативне інформування, але сьогодні українці хочуть отримувати дещо іншу інформацію. З цієї причини на телемарафон чекає трансформація, розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Главкому».

Карандєєв наголосив, що трансформації відбуватимуться, проте відмовився розкривати деталі до моменту отримання конкретних результатів.

«Що люди хочуть сьогодні? Більше практичної інформації, цільової, з лінії фронту. Вони хочуть бачити більше воєнкорів, більше розуміння того, що відбувається, де відбувається. Разом з тим слід дотримуватися інформаційного балансу, маю на увазі чутливий контент», – розповів він.

Виконувач обов’язків міністра розповів, що всі канали, які до повномасштабної війни були доступні у Т2, пішли у телемарафон.

«Деякі канали з Т2 випали: «Еспресо», «Прямий», «П’ятий». Аудиторія цих каналів просто пішла їх дивитися в інтернет, вона ж нікуди не ділася. Тобто монополії інформаційної не склалося в країні. Хто кого хоче – того і дивиться. Люди за два роки звикли до нових форматів», – зауважив в.о. міністра.

Карандєєв зауважив, що після повномасштабного вторгнення Єдиний телемарафон забезпечив людей перевіреною і нецензурованою інформацією. Він наголосив, що вона хоч не була повною, але точно не фейковою.

«Також на початку повномасштабної війни був виклик, коли майже всі великі телевізійні компанії одразу опинилися у фінансовій скруті. Обвалився повністю рекламний ринок, і за які кошти було існувати? Конфігурація, яка була сформована, дозволила забезпечити роботу найбільш потужних телеканалів, які забезпечують сталість інформаційного процесу в країні», – зазначив він.

Ростислав Карандєєв також прокоментував питання ефективності фінансування «Суспільного» та інших каналів, які мовлять за державний кошт, яке нещодавно обговорювала мережа. За його словами, у ЄС та США, скільки би це не коштувало, є фінансування суспільного мовлення з державних коштів.

Нагадаємо, Європейська федерація журналістів (EFJ) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону та розглянути можливість закриття цього проєкту. Дана ініціатива сформована в межах проєкту Швидкого реагування на свободу ЗМІ (MFRR). Експерти EFJ переймаються, що Служба безпеки України може контролювати медійників.