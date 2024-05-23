Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів

Ekonomim: Туреччина планує цього сезону відшкодувати втрату українських туристів

Туреччина вирішила відшкодувати збитки від зменшення кількості українських туристів за рахунок притоку відпочивальників із Польщі. Про це пише турецьке видання Ekonomim. За даними видання, кількість польських туристів зросла найбільше за останні чотири роки і сягнула 1,54 млн, а потік українців впав із 2 млн до 800 тис.

Як пише видання, у першому кварталі цього року кількість польських туристів зросла на 37%. «Польські туристи стали четвертими за кількістю, особливо в Анталії. Очікується, що цього року кількість польських туристів збільшиться як мінімум на 25%», – йдеться у публікації Ekonomim.

Згідно з даними Міністерства культури і туризму Туреччини, у 2022 році, коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, кількість туристів з України скоротилася на 67,2%, а кількість туристів з Польщі навпаки – зросла на 94%. Минулого року кількість українських туристів, які прибули до Туреччини, становила приблизно 840 тис., польських було – 1,54 млн.

Президент Асоціації професійних менеджерів готелів Хакан Саатчіоглу заявив, що рекламна діяльність, яку проводить за кордоном Турецьке агентство сприяння та розвитку туризму, відіграла активну роль у появі альтернативних ринків. Але кількість туристів, які приїжджають з Польщі, здивувала професіоналів туризму.

«Минулого року ми прийняли 15,6 млн туристів, наша ціль цього року – 17 млн. У порівнянні з минулим роком кількість туристів зросла на 20%. Торік поляки були на четвертому місці після росіян, німців і англійців. Минулого року ми відчули значне зростання кількості відвідувачів із Англії та Польщі», – повідомив Саатчіоглу. За його словами, якщо туристичний попит у Польщі залишатиметься стабільним, то саме поляки частково замінять українських туристів у готелях Туреччини.

Раніше стало відомо, що з початку 2023 року кількість росіян з посвідкою на постійне проживання (ВНП) у Туреччині скоротилася приблизно на третину. Про це пише Reuters. За інформацією агентства, в основному вони незадоволені фінансовими труднощами та проблемами з оформленням ВНП. Найчастіше росіяни вважають за краще виїжджати до Сербії та Чорногорії.