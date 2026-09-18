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Чи повернеться Росія у міжнародний біатлон? Стало відоме рішення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чи повернеться Росія у міжнародний біатлон? Стало відоме рішення
Призупинення членства Союзу біатлоністів Росії та Федерації біатлону Білорусі в IBU залишається чинним
фото: ФБУ

Російські біатлоністи продовжать пропускати міжнародні старти

Призупинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) залишається чинним за підсумками голосування 17-го Конгресу IBU. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію біатлону України.

Сьогодні, 18 вересня, на другому дні Конгресу IBU проходять голосування, серед них – щодо статусу Росії та Білорусі. За його підсумками призупинення членства Союзу біатлоністів Росії та Федерації біатлону Білорусі в IBU залишається чинним.

Це рішення діє з 2022 року, коли на Конгресі IBU в Зальцбурзі членство обох федерацій було призупинене. Тоді також визначили умови для його поновлення. Серед них – дистанціювання від війни в Україні та відсутність залучення спортсменів і представників федерацій до збройних сил.

У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав до IBU документи про нібито виконання цих умов. Після їх розгляду Виконавча рада IBU встановила, що вимоги не виконані. Тому чинний статус залишається без змін.

Отже, рішення, ухвалене у 2022 році, залишається чинним і сьогодні.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

Теги: біатлон спорт

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