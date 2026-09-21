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«Почала нудьгувати». Видатна південноафриканська плавчиня відновила кар'єру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Почала нудьгувати». Видатна південноафриканська плавчиня відновила кар'єру
Сміт оголосила про завершення кар'єри у серпні 2024 року після Олімпіади у Парижі

Сміт: Я почала нудьгувати за водою, тренуваннями, нервами, гонкою 

Дворазова олімпійська чемпіонка південноафриканська плавчиня Татьяна Сміт ухвалила рішення про відновлення кар'єри. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».

Сміт оголосила про завершення кар'єри у серпні 2024 року після Олімпіади у Парижі.

«Ніколи не говори «ніколи». Я дійсно думала, що моя кар'єра плавчині закінчена, але в один день я почала нудьгувати за водою, тренуваннями, нервами, гонкою. І ось я тут. Я повертаюся.

Це відчувається як щось божевільне, трохи страшне, але разом із цим дуже наснажує», – написала Сміт.

29-річна Сміт є переможницею Олімпійських ігор 2021 року в Токіо на дистанції 200 м брасом та Олімпіади 2024 року в Парижі на дистанції 100 м брасом. Також вона двічі вигравала срібло Олімпійських ігор. 

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

«Цей рік – для мене перший повноцінний сезон у WTA-турі, де є і суттєві призові, і міжнародна увага, яка дозволяє не лише донатити власні кошти, а й залучати пожертви з-за кордону. Разом із тим, що ми передаємо зараз, за 2026 рік ми надали нашим підшефним підрозділам підтримки приблизно на 150 тисяч євро. І рік ще не закінчився. Сподіваюся, наступного року ми зможемо збільшити цю цифру в декілька разів. Для мене це і є сенс виступів у турі», – сказала Олійникова.

Теги: плавання спорт

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