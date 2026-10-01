Легендарна олімпійська чемпіонка Костевич позмагається з росіянином за місце у Комісії атлетів ISSF

Олена Костевич є однією з найуспішніших представниць стрільби з пістолета у світі

Українська стрільчиня є однією з десяти претенденток на потрапляння до престижного представницького органу

Українська стрільчиня Олена Костевич увійшла до числа кандидатів на вибори до Комітету атлетів Міжнародної федерації стрілецького спорту на 2026-2030 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISSF.

Правила потрапляння до комісії

Загалом на шість місць претендують 22 спортсмени з 20 національних федерацій. Костевич балотується від дисципліни «пістолет». Разом із нею на два місця від цієї дисципліни претендують представники Індії, Болгарії, Китаю, Німеччини, Ірану, Південної Кореї, Іспанії, Туреччини та Росії.

До складу Комітету атлетів ISSF увійдуть шість спортсменів – по два представники від кожної з трьох дисциплін: гвинтівки, пістолета та стендової стрільби. Комітет має представляти інтереси спортсменів і забезпечувати їхній голос у роботі міжнародної федерації.

Для Костевич це можливість продовжити представляти інтереси спортсменів уже на рівні міжнародної федерації. Українка є однією з найтитулованіших стрільчинь світу: вона ставала олімпійською чемпіонкою, двічі здобувала олімпійську бронзу та має численні нагороди чемпіонатів світу і Європи.

Як відбуватимуться вибори

Голосування проходитиме під час Чемпіонатів світу ISSF у Каїрі та Досі. Спочатку, 17-19 жовтня, спортсмени зможуть голосувати на Чемпіонаті світу з гвинтівки на 300 метрів у столиці Єгипту. Основне голосування відбудеться під час чемпіонату світу з гвинтівки, пістолета та стендової стрільби в Досі, який триватиме 3-13 листопада.

Право голосу матимуть усі спортсмени віком від 18 років, які братимуть участь у цих чемпіонатах світу. Кожен із них зможе віддати голос максимум за шістьох кандидатів – не більше ніж за двох представників кожної дисципліни. Проголосувати можна буде лише один раз.

ISSF проведе вибори онлайн. Деталі щодо доступу до платформи для голосування федерація має повідомити додатково.

Нагадаємо, що титулована українська спортсменка Дар'я Дудка народила доньку.