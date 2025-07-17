Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії

У лютому 2024 року Валієва сиділа поруч з Путіним на відкритті Ігор майбутнього

Нещодавно Валієва брала участь у четвертому з'їзді підсанкційного руху «Движение первых»

Російська фігуристка Каміла Валієва підтримала новий репресивний закон в РФ. Про це повідомляє «Главком».

15 липня до Держдуми РФ внесли законопроєкт, який передбачає штрафи до 5000 рублів (приблизно $60) за пошук «екстремістських матеріалів» та доступ до них, у тому числі через VPN, навіть якщо такі сайти вже заблоковані.

Також планується штрафувати за рекламу засобів обходу блокувань.

Одіозна фігуристка Каміла Валієва написала пост у якому підтримала цей законопроєкт.

За її словами, нові правила стосуються лише тих, хто свідомо шукає заборонену інформацію.

«Ви ж розумієте – якщо людина спеціально шукає щось заборонене – це вже не просто «цікавість», вірно?», – написала Валієва.

Вона стверджує, що «випадковий клік» не стане приводом для штрафу – йдеться виключно про свідомий та цілеспрямований пошук «небезпечних» тем.

«Мені здається, це як із правилами дорожнього руху. Ми ж не обурюємося, що не можна їхати на червоне світло? Тому що розуміємо – це для нашої безпеки. Так і тут: кілька розумних обмежень, які захищають усіх від реальної загрози!», – додала фігуристка.

Нагадаємо, Валієва брала участь у четвертому з'їзді підсанкційного руху «Движение первых».

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

‼️Russian figure skater Kamila Valieva took part in the event of an organization "Movement of the First" that kidnaps Ukrainian children.



✖️"Movement of the First" is under sanctions by the EU, USA, Canada, Ukraine and Switzerland. pic.twitter.com/Iq0vI5UFgq — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 27, 2025

«Молодіжні рухи вчать працювати в команді – тому що разом можна досягти більшого, брати відповідальність і не боятися пробувати нове. Я ще раз переконалася сьогодні у цьому, побувавши на четвертому з’їзді «Движения первых» у НЦ «Росія». Це не просто захід, а справжнє свято для молоді, де вирує енергія, ідеї та драйв! А найголовніше – сам Президент відвідав з'їзд та затвердив Національний проект «Молодь та діти», – написала Валієва в соціальних мережах.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Нагадаємо, у минулому році спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу.

Валієву визнано винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на чотири роки.

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце.

CAS затвердив дискваліфікацію Валієвої на чотири роки, але відлік триватиме з грудня 2021 року, коли зафіксували перше порушення. Повідомляється, що Валієву позбавили всіх нагород, отриманих з грудня 2021 року.