Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії
У лютому 2024 року Валієва сиділа поруч з Путіним на відкритті Ігор майбутнього

Нещодавно Валієва брала участь у четвертому з'їзді підсанкційного руху «Движение первых»

Російська фігуристка Каміла Валієва підтримала новий репресивний закон в РФ. Про це повідомляє «Главком».

15 липня до Держдуми РФ внесли законопроєкт, який передбачає штрафи до 5000 рублів (приблизно $60) за пошук «екстремістських матеріалів» та доступ до них, у тому числі через VPN, навіть якщо такі сайти вже заблоковані.

Також планується штрафувати за рекламу засобів обходу блокувань.

Одіозна фігуристка Каміла Валієва написала пост у якому підтримала цей законопроєкт.

За її словами, нові правила стосуються лише тих, хто свідомо шукає заборонену інформацію.

«Ви ж розумієте – якщо людина спеціально шукає щось заборонене – це вже не просто «цікавість», вірно?», – написала Валієва.

Вона стверджує, що «випадковий клік» не стане приводом для штрафу – йдеться виключно про свідомий та цілеспрямований пошук «небезпечних» тем.

«Мені здається, це як із правилами дорожнього руху. Ми ж не обурюємося, що не можна їхати на червоне світло? Тому що розуміємо – це для нашої безпеки. Так і тут: кілька розумних обмежень, які захищають усіх від реальної загрози!», – додала фігуристка.

Нагадаємо, Валієва брала участь у четвертому з'їзді підсанкційного руху «Движение первых».

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

«Молодіжні рухи вчать працювати в команді – тому що разом можна досягти більшого, брати відповідальність і не боятися пробувати нове. Я ще раз переконалася сьогодні у цьому, побувавши на четвертому з’їзді «Движения первых» у НЦ «Росія». Це не просто захід, а справжнє свято для молоді, де вирує енергія, ідеї та драйв! А найголовніше – сам Президент відвідав з'їзд та затвердив Національний проект «Молодь та діти», – написала Валієва в соціальних мережах.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Нагадаємо, у минулому році спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу.

Валієву визнано винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на чотири роки. 

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце. 

CAS затвердив дискваліфікацію Валієвої на чотири роки, але відлік триватиме з грудня 2021 року, коли зафіксували перше порушення. Повідомляється, що Валієву позбавили всіх нагород, отриманих з грудня 2021 року.

Читайте також:

Теги: спорт росія пропаганда фігурне катання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародна система дала збій ще на початку війни РФ проти України
Чому США не підтримали спільне комюніке G7?
17 червня, 14:14
Путін виступив із заявами про Україну
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
19 червня, 02:14
Посадовиця генпрокуратури заявила, що російська влада порушує права громадян Азербайджану
Азербайджан звинуватив Росію в порушенні міжнародного права
2 липня, 12:40
Андрій Мінєєв був чемпіоном Кяхтинського району з вільної боротьби
Мав двох дітей та вагітну дружину. ЗСУ на фронті знищили бурятського борця
21 червня, 16:30
10-13 липня в Римі українці зіграють у кваліфікації до Євроволею-2026
Став відомий склад юніорської збірної України на чемпіонат світу з волейболу
23 червня, 19:25
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
24 червня, 18:39
Українським силам вдалося стримати та зупинити противника на Сумщині
Ворог штурмує малими групами: прикордонники розповіли про ситуацію на Сумщині
5 липня, 16:26
Ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки
У РФ за загадкових обставин загинуло 20 посадовців з початку великої війни
8 липня, 10:59
ЦПД оприлюднив прогноз інформаційних загроз Росії на другу половину липня 2025 року
Центр протидії дезінормації прогнозує посилення інформаційного нагнітання росіян
14 липня, 14:18

Новини

Коли клуби легіонерів збірної України з футболу офіційно розпочнуть новий сезон
Коли клуби легіонерів збірної України з футболу офіційно розпочнуть новий сезон
447 фехтувальників підписали відкритого листа з закликом відновити перевірки росіян
447 фехтувальників підписали відкритого листа з закликом відновити перевірки росіян
Чехія – Україна: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Чехія – Україна: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії
Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії
Україна поступилась Сербії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Україна поступилась Сербії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Блискавка вбила призера Олімпіади-2010
Блискавка вбила призера Олімпіади-2010

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
42K
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
21K
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
18K
В Україні вимирає риба, яка занесена до Червоної книги: пояснення іхтіологині
17K
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua