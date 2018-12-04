Верняєва вдесяте визнано найкращим спортсменом місяця в Україні



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Олег Верняєв

Гімнаст наздоганяє Ольгу Харлан за кількістю нагород найкращого спортсмена місяця в Україні

Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва вдесяте визнано найкращим спортсменом місяця в Україні.

Звання найкращого тренера листопада отримує його незмінний особистий наставник Геннадій Сартинський, інформує прес-служба НОК України.

Підводячи підсумки спортивного місяця Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила високі здобутки українських спортсменів на чемпіонатах світу з боксу, важкої атлетики, карате, спортивної гімнастики, але саме срібло планетарного форуму Олега Верняєва стало найвищим досягненням в олімпійських видах програми.

На світовій першості в Досі (Катар) досвідчений гімнаст після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв'язку з травмами, операціями та непростим процесом відновлення після них, чудово виконавши у фіналі вправ на брусах свою комбінацію, виборов звання віце-чемпіона світу.

В листопаді не було рівних Верняєву у вправах на брусах на змаганнях Кубка світу в Котбусі (Німеччина), де він здобув медаль найвищого гатунку.

Зазначимо, отримавши звання найкращого спортсмена місяця, Олег знову наздогнав за кількістю цих нагород титуловану фехтувальницю Ольгу Харлан.

Відтепер в активі Ольги і Олега – по десять високих нагород Національного олімпійського комітету.