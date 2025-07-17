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«Шахтар» вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Шахтар» вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги Європи
«Гірники» продовжують боротьбу у Лізі Європи

У другому раунді кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» зіграє з турецьким «Бешикташем»

Донецький «Шахтар» завершив другий матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26 проти фінського «Ільвеса» внічию та продовжує боротьбу у турнірі. Про це повідомляє «Главком».

«Гірники» впевнено вийшли до наступного етапу завдяки розгромній перемозі у першій грі з рахунком 6:0.

У першому таймі «Шахтар» контролював гру: володіння м'ячем – 60%, удари – 17 проти 2 на користь донеччан. Однак реалізувати моменти не вдалося, і команди пішли на перерву за нульової нічиєї.

У другій половині матчу активніше діяв вже «Ільвес», однак фіни не змогли створити гольових моментів. Натомість «Шахтар» знову перевершив суперника за кількістю ударів – 11 проти 1.

Наприкінці зустрічі українська команда була близька до перемоги: удар Невертона влучив у стійку, проте рахунок так і не змінився – 0:0.

Ліга Європи 2025/26. Кваліфікація, 1-й раунд (матч-відповідь)

«Ільвес» (Фінляндія) – «Шахтар» (Україна) – 0:0 (за сумою двох матчів – 0:6)

У другому раунді кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» зіграє з турецьким «Бешикташем». Переможець цієї дуелі пройде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а команда, яка поступиться, продовжить виступ у кваліфікації Ліги конференцій.

Матчі відбудуться 24 та 31 липня. Першу гру донеччани проведуть на виїзді, а матч-відповідь – у Кракові, де команда прийматиме всі свої номінально домашні поєдинки в єврокубковому сезоні.

Нагадаємо, 10 липня донецький «Шахтар» у першій грі розгромив «Ільвес» – 6:0.

«Шахтар» (Україна) – «Ільвес» (Фінляндія) – 6:0 

Голи: Алісон, (26, 47), Кауа Еліас, 43), Кевін, (74), Педрінью, (87), Невертон, (89)

«Шахтар» дуже швидко взяв гру під контроль: уже на 4-й хвилині Бондаренко прострілив на Еліаса, але той пробив трохи повз ворота. Незабаром Конопля влучив у поперечину.

Посеред тайму Кевін вивів Алісона один на один, і той відкрив рахунок. Згодом Еліас міг подвоївати, але влучив прямо у воротаря, а Судаков пробив трохи повз. Та наприкінці тайму Еліас таки забив головою після кутового – 2:0.

На початку другого тайму Алісон оформив дубль. Бондаренко теж мав момент, але схибив.

Після цього фіни трохи пожвавились, однак моменти не використали. А на 74-й хвилині Кевін добив м’яч у ворота після удару Алісона – 4:0. Під кінець матчу Педрінью і Невертон довели рахунок до розгрому, остаточно знявши всі питання.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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