Поразку Росії на Євро-2020 дотепно висміяли в соцмережі (фото)

«Голів немає, але ви тримайтеся», ‒ коментують футбольну поразку росіян українці

Збірна Бельгії розпочала Євро-2020 з упевненої перемоги. Лідер рейтингу ФІФА і головний фаворит чемпіонату Європи без зайвих зусиль здолав росіян. Рахунок матчу –3:0. Програш команди Росії уже дотепно висміяли в соцмережі Facebook.

«Голів немає, але ви тримайтеся», ‒ коментують українці.

«На болотах знову виття... Спасибі всім, хто вболівав за Бельгію! Маємо 3-0!!!», ‒ написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Бельгійці виявилися «отьявлєнимі русофобамі», ‒ пожартував військовий експерт Михайло Самусь.

Також українці порівняли кольори, під якими виступає команда Бельгії (червоний та чорний), з прапором ОУН-УПА.

Нагадаємо, гра пройшла в Санкт-Петербурзі, хоча номінальними господарями були бельгійці. Два голи на рахунку нападника бельгійців Рамелу Лукаку. Ще один м'яч забив Меньє.

Перший м' яч Рамелу присвятив своєму одноклубникові по міланському «Інтеру» Крістіану Еріксону. Гравець збірної Данії знепритомнів прямо на полі і його життя довелося рятувати.

Уже сьогодні, 13 червня, на Євро-2020 стартує і збірна України. В Амстердамі команда Андрія Шевченка зіграє з нідерландцями.