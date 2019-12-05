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    Анна Сагайдачная впервые показала сына

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    Анна Сагайдачная впервые показала сына

    Актриса костюмированной драмы «Крепостная», сыгравшая барышню Натали Дорошенко, Анна Сагайдачная показала сына

    В августе актриса костюмированной драмы «Крепостная» Анна Сагайдачная родила мальчика, которого счастливые родители назвали Тимуром.

    Актриса тщательно скрывала свою беременность. Но недавно на своей странице в Instagram Анна впервые показала малыша. На фото счастливая мама держит своего сыночка в белоснежном комбинезоне. 

    «Ну, здравствуй, наша первая Зима!» ‒ трогательно подписала Анна свою публикацию. 

    ____15.09.34
    instagram.com/annasagaidachnaya

    Подписчики актрисы восхитились маленьким комочком счастья и пожелали Анне как можно дольше наслаждаться материнством. 

    Напомним, что Анна Сагайдачная в прошлом году вышла замуж за продюсера Евгения Третьяка. Поклонники звезды даже не догадывались о том, что она была беременна.

    «Я не скрывала это от близкого окружения, родственников и друзей. Да простят меня мои 28 тысяч подписчиков в инстаграме и другие поклонники, но все-таки это слишком интимное семейное дело. По крайней мере, накануне я не готова была рассказывать. Сейчас уже могу этим поделиться со всеми», - комментирует Аня такую скрытность.

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