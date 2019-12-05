Анна Сагайдачная впервые показала сына



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Актриса костюмированной драмы «Крепостная», сыгравшая барышню Натали Дорошенко, Анна Сагайдачная показала сына

В августе актриса костюмированной драмы «Крепостная» Анна Сагайдачная родила мальчика, которого счастливые родители назвали Тимуром.

Актриса тщательно скрывала свою беременность. Но недавно на своей странице в Instagram Анна впервые показала малыша. На фото счастливая мама держит своего сыночка в белоснежном комбинезоне.

«Ну, здравствуй, наша первая Зима!» ‒ трогательно подписала Анна свою публикацию.

instagram.com/annasagaidachnaya

Подписчики актрисы восхитились маленьким комочком счастья и пожелали Анне как можно дольше наслаждаться материнством.

Напомним, что Анна Сагайдачная в прошлом году вышла замуж за продюсера Евгения Третьяка. Поклонники звезды даже не догадывались о том, что она была беременна.

«Я не скрывала это от близкого окружения, родственников и друзей. Да простят меня мои 28 тысяч подписчиков в инстаграме и другие поклонники, но все-таки это слишком интимное семейное дело. По крайней мере, накануне я не готова была рассказывать. Сейчас уже могу этим поделиться со всеми», - комментирует Аня такую скрытность.