Уславлений радянський біатлоніст жорстко розкритикував сучасних російських спортсменів-депутатів



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Олександр Тихонов Фейсбук

Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов вважає спортсменів-депутатів відірваними від народу

Чотириразовий радянський олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов розкритикував сучасних російських спортсменів-депутатів, яких вважає відірваним від народу.

«З цікавістю глянув таблицю спортсменів-депутатів у госдумі, почитав коментарі на сайтах. Такі коментарі можна бачити лише на адресу найнегідніших людей. Це пишуть ті, хто постійно користується інтернетом. Та я уявляю, які були б коментарі на їхню адресу від вимерлих сіл, колишніх працівників закритих виробництв, страждаючих від стихії та байдужості влади мешканців Сибіру та Далекого Сходу. Колись депутатами обирали селян, шахтарів та представників широкого кола професій. Наразі про це не може бути і мови. Мене навіть не цікавить думка наших спортсменів-депутатів. Я залишаюся сам собою, чим і пишаюся. Я ніколи не пішов би проти народу та не підтримав пенсійну реформу. У нас один вид спорту за іншим втрачає позиції. Кілька років дискваліфікована легка атлетика, у неповноцінному статусі біатлон, та спортсмени-депутати нічого з цим не можуть зробити. Абсолютна бездіяльність», - написав Тихонов у блозі.

Напередодні російський біатлоніст Антон Шипулін став 17-м депутатом-спортсменом у госдумі.