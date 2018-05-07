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    Сеть смеется над инаугурацией Путина. Лучшие карикатуры и фотожабы

    Президента страны-агрессора сравнивают с психом из голливудского ужастика
    Сегодня, 7 мая Владимр Путин в четвертый раз стал президентом Российской Федерации. Это событие вдохновило социальных сетей на множество карикатур, фотожаб и прочих комичных иллюстраций, которые подчеркивают парадоксальность данного события. В частности, пользователи сравнивают Путина с обезумевшим героем ужастика «Сияние», который
    • Сьогодні, 13:54
    • Розсилка
    Инаугурация Владимира Путина
    Инаугурация Владимира Путина

    Президента страны-агрессора сравнивают с психом из голливудского ужастика

    Сегодня, 7 мая Владимр Путин в четвертый раз стал президентом Российской Федерации. Это событие вдохновило социальных сетей на множество карикатур, фотожаб и прочих комичных иллюстраций, которые подчеркивают парадоксальность данного события.

    В частности, пользователи сравнивают Путина с обезумевшим героем ужастика «Сияние», который пробивает топором двери, а также предлагают остроумные догадки того, почему Наталья Поклонская скучала в ожидании появления президента.

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    Сеть смеется над инаугурацией Путина. Лучшие карикатуры и фотожабы
    Сеть смеется над инаугурацией Путина. Лучшие карикатуры и фотожабы
    Сеть смеется над инаугурацией Путина. Лучшие карикатуры и фотожабы

    Также широкий резонанс вызвало граффити в Санкт-Петербурге, на котором изображены символические четыре балерины из «Лебединого озера».

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