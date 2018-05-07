Сеть смеется над инаугурацией Путина. Лучшие карикатуры и фотожабы

Президента страны-агрессора сравнивают с психом из голливудского ужастика

Сегодня, 7 мая Владимр Путин в четвертый раз стал президентом Российской Федерации. Это событие вдохновило социальных сетей на множество карикатур, фотожаб и прочих комичных иллюстраций, которые подчеркивают парадоксальность данного события. В частности, пользователи сравнивают Путина с обезумевшим героем ужастика «Сияние», который



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Инаугурация Владимира Путина

Президента страны-агрессора сравнивают с психом из голливудского ужастика

Сегодня, 7 мая Владимр Путин в четвертый раз стал президентом Российской Федерации. Это событие вдохновило социальных сетей на множество карикатур, фотожаб и прочих комичных иллюстраций, которые подчеркивают парадоксальность данного события.

В частности, пользователи сравнивают Путина с обезумевшим героем ужастика «Сияние», который пробивает топором двери, а также предлагают остроумные догадки того, почему Наталья Поклонская скучала в ожидании появления президента.

Также широкий резонанс вызвало граффити в Санкт-Петербурге, на котором изображены символические четыре балерины из «Лебединого озера».

Путин: Люди будут жить лучше (смеется) — Смирнов (@sssmirnov) 7 травня 2018 р.

Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.



Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S — Телеканал Дождь (@tvrain) 7 травня 2018 р.

"Времени на раскачку нет", - говорит человек, 18 лет находящийся у власти — Aleksey Shaburov (@lierr_A) 7 травня 2018 р.

"Преступление в должность!" Так услышаны слова церемонимейстера инаугурации))) — Гениальная Кошка (@gencatrussia) 7 травня 2018 р.

Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM — Alexey Navalny (@navalny) 7 травня 2018 р.

Инаугурация пройдёт спокойно. Стивен Сигал на месте. pic.twitter.com/xDwdlBWl5p — Vlad Ryabov (@El_Amigo) 7 травня 2018 р.

Владимиру Путину в торжественной обстановке были вручены удостоверение президента и символы государственной власти: дубинка и нагайка. — Олег Козловский (@kozlovsky) 7 травня 2018 р.

Владимир Путин: "Дремучее охранительство ограничивает устремленность в будущее нашей страны" pic.twitter.com/yYsQqYdI96 — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 7 травня 2018 р.