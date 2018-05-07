Сеть смеется над инаугурацией Путина. Лучшие карикатуры и фотожабы
- Сьогодні, 13:54
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Президента страны-агрессора сравнивают с психом из голливудского ужастика
Сегодня, 7 мая Владимр Путин в четвертый раз стал президентом Российской Федерации. Это событие вдохновило социальных сетей на множество карикатур, фотожаб и прочих комичных иллюстраций, которые подчеркивают парадоксальность данного события.
В частности, пользователи сравнивают Путина с обезумевшим героем ужастика «Сияние», который пробивает топором двери, а также предлагают остроумные догадки того, почему Наталья Поклонская скучала в ожидании появления президента.
Также широкий резонанс вызвало граффити в Санкт-Петербурге, на котором изображены символические четыре балерины из «Лебединого озера».
Сияюший. Инаугурация в постановке Кубрика. pic.twitter.com/6B5krxefM3— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 7 травня 2018 р.
Путин: Люди будут жить лучше (смеется)— Смирнов (@sssmirnov) 7 травня 2018 р.
Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.— Телеканал Дождь (@tvrain) 7 травня 2018 р.
Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S
"Времени на раскачку нет", - говорит человек, 18 лет находящийся у власти— Aleksey Shaburov (@lierr_A) 7 травня 2018 р.
"Преступление в должность!" Так услышаны слова церемонимейстера инаугурации)))— Гениальная Кошка (@gencatrussia) 7 травня 2018 р.
Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) 7 травня 2018 р.
Инаугурация пройдёт спокойно. Стивен Сигал на месте. pic.twitter.com/xDwdlBWl5p— Vlad Ryabov (@El_Amigo) 7 травня 2018 р.
Владимиру Путину в торжественной обстановке были вручены удостоверение президента и символы государственной власти: дубинка и нагайка.— Олег Козловский (@kozlovsky) 7 травня 2018 р.
Владимир Путин: "Дремучее охранительство ограничивает устремленность в будущее нашей страны" pic.twitter.com/yYsQqYdI96— Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 7 травня 2018 р.
Путин вышел на сцену, Зорькин подошел к микрофону. Все стоят. Тишина. Зорькин смотрит на Путина и ВВ говорит судье - Можно начинать! :)))))
Зорькин произносит - ... преступление в должность...
Джерело: tjournal.ru