Відставка відміняється: Димінський пробачив Смалійчука



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Були часи, коли Петро Димінський міг наставляти Олега Смалійчука вживу Офіційний сайт ФК Карпати

Олег Смалійчук на словах залишався поза «Карпатами» два дні

Віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук попросив вибачення у власника клубу Петра Димінського за те, що нетверезим у компанії ультрас виконував образливу пісню про суперників зі «Львова».

Почесний президент «зелених левів» Димінський, який сам переховується від правосуддя за кордоном після вчиненого смертельного ДТП, вирішив, що цього достатньо та залишив функціонера на посаді, повідомляє телеканал «Футбол 1».

Нагадаємо, що у 20 турі чемпіонату України «Карпати» програли «Львову» в Львівському дербі 0:1.