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    Ґрандіозний скандал у Львові: віце-президент «Карпат» подав у відставку через пісню про ФК «Львів»

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    Олег Смалійчук більше віце-президент &laquo;Карпат&raquo; - Ґрандіозний скандал у Львові: віце-президент «Карпат» подав у відставку через пісню про ФК «Львів»
    Олег Смалійчук більше віце-президент «Карпат»
    ФК Карпати

    Напередодні завтрашнього дербі головний клуб Галицького П'ємонту залишився обезголовленим

    Такого в українському футболі, здається, ще не було. віце-президент клубу «Карпати» подав у відставку через відео, яке з'явилося на сайті «Трибуна». На відео начебто нічого нового. Досвідчені фанати «Карпат» «на голому торсі» виконують пісню ненависті до своїх земляків з клубу «Львів». Пісня нецензурна, тому хто має бажання, нехай прослуха в навушниках чи відведе подалі дітей.

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    І все б нічого, якби одним із «хористів» не був той самий віце-президент Смалійчук.

    Реакція Смалійчука була майже миттєвою. Через лічені хвилини пан Олег написав на власній сторінці у «Фейсбуку» наступне:

    «Прошу вибачення у всіх уболівальників футболу, і особливо у тих, чиї діти дивилися це відео. За свої слова і вчинки потрібно відповідати. З цього моменту я вже не віце-президент «Карпат». Дякую всім за підтримку. Це був період мого життя дійсно крутий. Приходьте на дербі, любите футбол. Зустрінемося на фан-секторі. Вперед, леви», - написав Смалійчук.

    Смалійчук працював віце-президентом «Карпат» з листопада 2017 року.

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