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Мотоцикліст кинув гранату в будинок ексгравця «Челсі»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мотоцикліст кинув гранату в будинок ексгравця «Челсі»
Йоссі Бенаюн – колишній гравець «Челсі», «Ліверпуля» та «Арсенала»
фото: BBC

Поліція розслідує подію як злочинний напад, а не як терористичний акт

У будинок ексфутболіста «Челсі» Йоссі Бенаюна кинули гранату. Про це повідомляє Главком з посиланням на thesun.co.uk.

Інцидент стався у ізраїльському місті Рамат-ха-Шарон у неділю, 6 квітня. Мотоцикліст кинув вибуховий пристрій під двері будинку Бенаюна та відразу втік. Граната вибухнула, через що почалася пожежа. Незабаром вона була ліквідована.

Бенаюн перебував удома разом зі своєю родиною у момент події. Він вважає, що його з кимось переплутали.

«Це безперечно помилка – я не сумніваюся, що гранату планували кинути не в мій будинок. Спершу я подумав, що це вибух газового балона, і ми викликали пожежників. Тільки коли поліція прибула до будинку та виявила залишки гранати, ми зрозуміли, що сталося насправді», – сказав колишній півзахисник збірної Ізраїлю.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Поліція розслідує подію як злочинний напад, а не як терористичний акт.

Йоссі Бенаюн – колишній гравець «Челсі», «Ліверпуля» та «Арсенала». У складі «Челсі» Бенаюн у 2013 році був переможцем Ліги Європи.

Нагадаємо, російський борець Імам Ганішов в stories Instagram розмістив допис з побажаннями смерті прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу.

«Спотвори його самого і вбий найбільш страшною смертю, щоб це побачив весь світ», – йшлося у тексті, який разом зі світлиною Нетаньягу розмістив Ганішов.

Мотоцикліст кинув гранату в будинок ексгравця «Челсі» фото 1

24-річний Імам Ганішов є бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби.

У 2023 році він незаконно перебував на окупованих Росією територіях України: він відвідував російського військового, який на той момент перебував на окупованій частині Запорізької області.

Теги: вибух НОВИНИ ФУТБОЛУ Ізраїль граната

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