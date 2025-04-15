Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука

9 з 11 легіонерів збірної України, яких Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй, вийшли на поле минулого вікенду

«Олімпіакос» Яремчука здолав удома АЕК і достроково став чемпіоном Греції

Минулого вікенду у складах своїх клубів на поле виходило дев’ятеро з 11 легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 12 квітня в межах 32-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) на виїзді переміг «Ноттінгем Форест» (1:0), а «Арсенал» Олександра Зінченка (замінений на 62-й хвилині) на своєму стадіоні зіграв унічию з «Брентфордом» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну на 69-й хвилині, отримав жовту картку) – 1:1.

У неділю, 13 квітня в МЛС «Остін» Олександра Сватка (вийшов на заміну на 66-й хвилині) зазнав нищівної поразки на виїзді від «Ванкувер Вайткепс» – 1:5.

У 31-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 51-й хвилині) поступилася на виїзді «Осасуні» – 1:2.

У 29-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) не втримала перевагу в домашньому поєдинку проти «Ароуки» – 2:2.

У 3-му турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 90-й хвилині, отримав жовту картку) здолав удома АЕК (1:0) і достроково став чемпіоном країни сезону-2024/2025.

У 32-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) у номінально домашньому римському дербі зіграла внічию з «Лаціо» – 1:1.

У понеділок, 14 квітня в АПЛ «Борнмут» Іллі Забарного (вийшов на заміну на 46-й хвилині) на своєму полі переміг «Фулгем» – 1:0.

До слова, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»), Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».