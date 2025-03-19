Збірна України з футболу зіграє у товариському турнірі в Канаді

Угоду між Канадською футбольною асоціацією та УАФ про участь України в турнірі вже підписано

7 червня Україна зіграє проти Канади, а 10 червня зустрінеться з Новою Зеландією

Національна збірна України з футболу візьме участь у товариському турнірі в Канаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію футболу Канади.

Товариський турнір має назву Canadian Shield. Він пройде у Торонто з 7 по 10 червня. У турнірі візьмуть участь збірні України, Канади, Нової Зеландії й Кот-д'Івуару.

7 червня Україна зіграє проти Канади, а 10 червня зустрінеться з Новою Зеландією.

У турнірі буде нараховуватися три очки за перемогу, одне очко за нічию та два очки за перемогу в серії пенальті. Ігри будуть проводитись без додаткового часу.

«Я щиро вдячний за запрошення. Впевнений, що ці поєдинки стануть важливою спортивною та соціальною подією для обох наших націй. Українська громада Канади завжди підтримувала нашу збірну у всьому світі, а тепер настала наша черга відвідати їх. Канада є сильним партнером України, і ми раді прийняти це запрошення. Окрім матчів, ми також плануємо соціальні та благодійні ініціативи», – заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Угоду між Канадською футбольною асоціацією та Українською асоціацією футболу про участь збірної України в турнірі вже підписано. Канадська сторона зауважила, що з великою радістю чекає на збірну України.

Також відзначається, що, окрім величезної української діаспори, Канада з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прийняла в себе велику кількість наших біженців. Тож для багатьох із них це стане унікальною нагодою побачити свою національну команду наживо. Очікується, що трибуни будуть заповнені синьо-жовтими прапорами.

Нагадаємо, замість захисника Максима Таловєрова, який залишив табір збірної України, що готується до матчів плей-оф Ліги націй із Бельгією, через травму, тренерський штаб синьо-жовтих перевів із резервного списку до основного бека американського «Остіна» Олександра Сватка.

У складі головної команди країни Сваток провів вісім поєдинків.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток («Остін», США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Як повідомлялося, захисник збірної України з футболу Максим Таловєров залишив розташування команди в іспанському Бенідормі, де підопічні Сергія Реброва готуються до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

Лікарі діагностували у гравця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу, «Плімута». Футболіст повертається до Англії, де його відновленням опікуватимуться медики «Пілігримів».