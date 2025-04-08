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Ліга чемпіонів: суперкомп'ютер визначив нового фаворита

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга чемпіонів: суперкомп'ютер визначив нового фаворита
Суперкомп'ютер оцінює шанси каталонців на перемогу у турнірі 23,1%
фото: Reuters

Найменше шансів суперкомп'ютер дає фіналісту Ліги чемпіонів минулого сезону – «Боруссії»

«Барселона» є фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів, згідно з оцінкою Analyst. Як повідомляє «Главком», суперкомп'ютер оцінює шанси каталонців на перемогу у турнірі 23,1%.

Друге місце у рейтингу фаворитів Ліги чемпіонів посідає «ПСЖ». Шанси парижан на перемогу у турнірі оцінюються у 19,3%.

Замикає трійку фаворитів «Арсенал». Можливий тріумф «канонірів» оцінюється в 15,6%.

За межами першої трійки опинився «Інтер» (13,8%). Слідом за італійцями йде мадридський «Реал» (12,2%). Найменше шансів суперкомп'ютер дає фіналісту Ліги чемпіонів минулого сезону – «Боруссії» (1,5%).

Нагадаємо, 8 квітня відбудуться перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні між собою зіграють клуби українців Андрія Луніна («Реал») та Олександра Зінченка («Арсенал»). В іншому поєдинку дня зійдуться «Баварія» та «Інтер».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (8 квітня)

  • «Арсенал» – «Реал» (початок о 22:00)
  • «Баварія» – «Інтер» (початок о 22:00)

Обидва поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Чвертьфінали Ліги чемпіонів пройдуть 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру буде зіграний 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, у Лізі чемпіонів визначилися всі учасники чвертьфіналу турніру.

«Лілль» (Франція) – «Боруссія» (Німеччина) 1:2 (за сумою двох поєдинків 2:3)

Голи: Девід (5) – Джан (54), Баєр (65) 

«Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) 3:0 (за сумою двох поєдинків 6:1)

Голи: Асенсіо (50, 61), Матсен (57)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) 1:0 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 2:4

Голи: Галлагер (1)

«Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) 2:2 (за сумою двох поєдинків 9:3)

Голи: Зінченко (6), Райс (37) – Перішич (19), Дріуш (70)

Нагадаємо, також визначилися перші чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Стадію 1/8 фіналу подолали «ПСЖ», «Баварія», «Інтер» та «Барселона».

«Барселона» – «Бенфіка» 3:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Рафінья (11, 42), Ямаль (27) – Отаменді (13)

«Барселона» розпочала активніше гру і вже на 11 хвилині Рафінья відкрив рахунок. «Бенфіка» доволі швидко зрівняла рахунок – на 13 хвилині Отаменді забив гол головою.

На 27 хвилині Ямаль забив гол-красень дальнім ударом. Наприкінці першого тайму Рафінья відзначився ще раз – рахунок став 3:1.

У другому таймі «Барселона» змогла втримати перевагу та стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

У складі «Бенфіки» всю гру провів український голкіпер Андрій Лунін. Він кілька разів врятував свою команду, але все ж не зміг їй допомогти продовжити боротьбу у турнірі.

«Байєр» – «Баварія» 0:2 (за сумою двох поєдинків 0:5)

Голи: Кейн (52), Девіс (71)

Доля німецького протистояння визначилася ще у першій грі. У матчі-відповіді «Баварія» знову володіла перевагою. Голи Кейна та Девіса у другому таймі принесла перемогу мюнхенському клубу і у матчі-відповіді.

«Ліверпуль»  – ПСЖ 0:1 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 1:4

Голи: Дембеле (12)

Вже на 12 хвилині гри Дембеле зрівняв загальний рахунок у протистоянні. ПСЖ, як і в першій грі, володів перевагою, але вдруге забити вже не зміг. Разом з тим, Кванса на 79 хвилині міг принести «Ліверпулю» путівку в 1/4 фіналу, але головою влучив у каркас воріт. 

Доля двобою вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. Тут справжнім героєм став воротар ПСЖ Доннарумаа, який парирував два удари. 

«Інтер» – «Фейєнорд» 2:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Тюрам (8), Чалханоглу (51) – Модер (42)

«Інтер» зміг втримати свою перевагу та єдиним з італійських клубів зміг пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Барселона ФК Боруссія (Дортмунд)

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