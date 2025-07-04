Світоліна припинила боротьбу на Вімблдоні

У третьому колі Вімблдону українка зустрічалася із 24-ю сіяною бельгійкою Елізе Мертенс

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у третьому колі Вімблдону-2025 – поступилася за два сети бельгійці Елізе Мертенс.

У третьому колі Вімблдону українка зустрічалася із 24-ю сіяною бельгійкою Елізе Мертенс. До цього гравчині провели вісім очних матчів: за перемогами веде Еліна – 5:3. Востаннє тенісистки перетинались на корті на останньому турнірі перед Вімблдоном – WTA 500 у Бад-Гомбурзі, де українка перемогла першу ракетку Бельгії в першому колі.

Перший сет перша ракетка України розпочала, вигравши чотири подачі. Натомість після цього вона втратила ініціативу у грі й програла наступні шість геймів поспіль – 1:6.

У другій партії Світоліна знову виграла перший гейм, проте втратила перевагу й лише наздоганяла суперницю. Еліна зуміла звести гру до тайбрейку, де, попри перевагу у рахунку 3:0, поступилася й завершила виступи на Грендслемі.

Гравчині провели на корті 1:41 години, за цей час у активі українки на чотири невимушені помилки більше, ніж у Мертенс (30 проти 26), а також на чотири більше подвійних помилок – п'ять проти однієї.

Вімблдон-2025. 1/16 фіналу

Елізе Мертенс (Бельгія, 24) – Еліна Світоліна (Україна, 14) 6:1, 7:6(4)

Нагадаємо, Даяна Ястремська перемогла росіянку Захарову у трьох сетах.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі, де суперниці впевнено тримали свої подачі. Вирішальним став 11-й гейм, коли Захарова з третьої спроби зробила брейк і вийшла вперед. У наступному геймі Ястремська мала два шанси відігратися, але не реалізувала їх, програвши партію – 5:7.

У другому сеті українка впевнено взяла свою подачу на старті, але потім дозволила суперниці виграти три гейми поспіль. Ключовим став десятий гейм, у якому Ястремська зробила важливий брейк, не дозволивши Захаровій завершити матч на свою користь. Завдяки цьому Даяна довела сет до перемоги, реалізувавши третій сетпойнт – 7:5.

У вирішальній партії Ястремська швидко повела 3:0, але суперниця зуміла відігратися та зрівняти рахунок – 4:4. Долю матчу вирішив тайбрейк, на якому сильнішою була українка – 10:8.

Загалом матч тривав 2 години 34 хвилини. Ястремська виконала шість ейсів, здобула значну перевагу за кількістю віннерів (27 проти 13), але й припустилася більше невимушених помилок – 47 проти 38.

WTA. Вімблдон-2025. Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова 5:7, 7:5, 7:6(8)