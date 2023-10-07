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Віцепрезидент УЄФА залишив посаду, бо голосував за допуск РФ до змагань

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Віцепрезидент УЄФА залишив посаду, бо голосував за допуск РФ до змагань
Нільссон заявив про те, що йде у відставку, бо голосування вплинуло на довіру до нього
фото: Getty Images

Нільссон проголосував за повернення російських команд до 17 років до змагань УЄФА

Віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон залишив посаду керівника шведського спортивного центру після того, як видання Sky News виявило, що він голосував за скасування повної заборони Росії брати участь у міжнародних змаганнях. Про це повідомило Sky News. 

Спочатку Карл Нільссон намагався оскаржити повідомлення Sky News про його голосування. Через кілька днів він заявив про те, що йде у відставку. Нільссон визнав, що голосування вплинуло на довіру до нього.

Спортивна конфедерація Швеції разом із федерацією футболу країни виступають проти дозволу російським командам виступати на міжнародних змаганнях.

Проте, на посаді першого віцепрезидента керівного органу європейського футболу, Карл Нільссон проголосував за повернення російських команд до 17 років до змагань УЄФА.

Після відставки Нільссона у Швеції підтвердили свою позицію. Країна проти того, щоб росіянам та білорусам було дозволено брати участь у міжнародному спорті.

Нагадаємо, УЄФА вирішив призначити російських арбітрів на офіційний матч уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну. 

Раніше повідомлялося, що Україна просила УЄФА відсторонити росіян від своїх обов'язків в організації.

Теги: росія УЄФА спорт

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