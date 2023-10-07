Віцепрезидент УЄФА залишив посаду, бо голосував за допуск РФ до змагань

Нільссон заявив про те, що йде у відставку, бо голосування вплинуло на довіру до нього

Нільссон проголосував за повернення російських команд до 17 років до змагань УЄФА

Віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон залишив посаду керівника шведського спортивного центру після того, як видання Sky News виявило, що він голосував за скасування повної заборони Росії брати участь у міжнародних змаганнях. Про це повідомило Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спочатку Карл Нільссон намагався оскаржити повідомлення Sky News про його голосування. Через кілька днів він заявив про те, що йде у відставку. Нільссон визнав, що голосування вплинуло на довіру до нього.

Спортивна конфедерація Швеції разом із федерацією футболу країни виступають проти дозволу російським командам виступати на міжнародних змаганнях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте, на посаді першого віцепрезидента керівного органу європейського футболу, Карл Нільссон проголосував за повернення російських команд до 17 років до змагань УЄФА.

Після відставки Нільссона у Швеції підтвердили свою позицію. Країна проти того, щоб росіянам та білорусам було дозволено брати участь у міжнародному спорті.

Нагадаємо, УЄФА вирішив призначити російських арбітрів на офіційний матч уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Україна просила УЄФА відсторонити росіян від своїх обов'язків в організації.