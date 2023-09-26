Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео

Впродовж усього відео Соколов, на якому хотіли зробити акцент, не зробив жодного різкого руху та не сказав ні слова

На відео, яке опублікувало Міноборони РФ, помітно, що його монтуванням займалися дуже не якісно

Міноборони РФ показало кадри з засідання колегії, яку провів міністр оборони Сергій Шойгу за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

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На відео помітно, що його монтуванням займалися дуже не якісно. Зокрема, кадри нарізані грубо, повторюються однакові сцени. Це можна добре помітити на сценах із тайм-кодами 2:28 і 7:50, а на 2:34 в міністра оборони Росії різко зникають окуляри.

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Крім того, на певних кадрах у відео не збігається мовлення Шойгу з його артикуляцією, це точно свідчить про те, що відео зазнало певного монтажу.

До слова, впродовж усього відео Соколов, на якому хотіли зробити акцент, не зробив жодного різкого руху та не сказав ні слова, на відміну від інших російських військовослужбовців.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у нього нібито «немає інформації про загибель адмірала Соколова». Через декілька хвилин у Міноборони РФ показали кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Віктор Соколов нібито на засіданні колегії Міноборони РФ фото: Міноборони РФ

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

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До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.