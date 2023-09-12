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Ексмер Києва Черновецький зробив скандальну заяву про війну в Україні (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексмер Києва Черновецький зробив скандальну заяву про війну в Україні (відео)
Черновецькький вважає, що так звана «СВО» спрямована на те, щоб розпочати перемовини між Україною та РФ
фото: скріншот з відео

Черновецький переконаний, що війни між Україною та Росією «ніколи не було й буде»

Ексголова Києва Леонід Черновецький зробив скандальну заяву. Він сказав, що війни між Україною та Росією «ніколи не було й буде». Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

За словами Черновецького, так звана «СВО» спрямована на те, щоб розпочати перемовини між країнами.

«Воєнна операція (проходить – «Главком») для того, щоб залякати ідіотів та розпочати переговори», – сказав ексголова Києва.

Як повідомлялося, Черновецькому оголосили підозру за заклики до зміни територіальних кордонів. На наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

У 2017 році правоохоронці оголосили в розшук ексмера Києва Черновецького за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем.

До слова, мультимільйонер та син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан Черновецький є інвестором найбільшого українського ОТТ-сервісу Megogo.

Також раніше ми писали, що глава інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group, син ексмера Києва Леоніда Черновецького Степан бере участь в незаконній забудові історичної частини столиці, а саме – він має безпосереднє відношення до будівництва елітного ЖК «Поділ Град Вінтаж» на території заповідника «Стародавній Київ».

Теги: росія Київ Леонід Черновецький війна

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