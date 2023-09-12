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Литва планує посилити покарання за спроби держперевороту через російські загрози

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Литва планує посилити покарання за спроби держперевороту через російські загрози
Проєкт передбачає довічне ув'язнення для організаторів чи учасників злочину
фото: polskieradio

За словами президента Литви, Росія продовжує втручатись у внутрішні справи країни 

Президентом Литви Гітанас Науседа ініціював поправки про посилення покарань за злочини проти держави, включаючи довічне ув'язнення. Про це повідомляє LRT.

Проєкт поправок до Кримінального кодексу, запропонований президентом, передбачає довічне ув'язнення для організаторів чи учасників державного перевороту. Зараз максимальний термін ув'язнення за цей злочин становить 20 років.

Відповідно до законопроєкту, співпраця з державою-окупантом має каратися тюремним ув'язненням на строк до 15 років замість існуючих п'яти років, а участь у діяльності антиконституційних груп та організацій має каратися тюремним ув'язненням на строк від п'яти до 15 років (зараз від трьох до десяти років).

Президент пропонує карати осіб, які беруть участь у збройній організації з метою зміни конституційного ладу Литви або порушення її територіальної цілісності, позбавленням волі на строк від восьми років до довічного ув'язнення, а організаторів таких груп – ув'язненням на строк від 12 років до довічного.

Відповідно до проєкту, кримінальна відповідальність застосовуватиметься до вилучення, купівлі або іншого збору державної таємниці та іншої інформації, яка може бути використана для підриву основних конституційних цінностей з метою передачі її органам іноземної розвідки.

Наразі заволодіння державною таємницею з метою передачі її іноземній державі є єдиним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Згідно з повідомленням канцелярії президента, поправки були розроблені у відповідь на інформацію, надану національними розвідувальними установами, про те, що Росія продовжує втручатися у внутрішні справи Литви.

На думку президента, існують ризики того, що як проросійськи налаштовані литовські громадяни, так і російські громадяни в Литві можуть посягнути на незалежність, територіальну цілісність і конституційний лад Литовської держави.

Нагадаємо, білоруські емігранти в Литві, яких Мінськ позбавив права на отримання нових паспортів, зможуть отримати спеціальні литовські проїзні документи. Такі паспорти будуть видаватися громадянам Білорусі, які мають право проживати в Литві, але не мають закордонного паспорта або відповідного проїзного документа. Це дозволить їм виїжджати і в'їжджати до Литви.

Теги: росія незалежність злочин Литва

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