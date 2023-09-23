США хоче примусити Кремль до переговорів?

Путін чекає своїх перевиборів, чекає втоми Заходу від війни і зменшення обʼємів економічної та військової допомоги Україні

Вчорашнє повідомлення про можливу передачу Україні американських балістичних ракет ATACMS виглядає як примус Росії до переговорів. Схоже, США досі сподіваються, що з Путіним щось можна «порішати». І продати це як перемогу демократів перед виборами 2024-го року.

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Я вважаю такі очікування наївними і марними. Путіну не потрібні жодні перемовини.

Путін чекає своїх перевиборів, чекає втоми Заходу від війни і зменшення обʼємів економічної та військової допомоги Україні та, звісно, приходу до влади в США Трампа. Тобто як мінімум до 2025 року Росія буде продовжувати робити те, що й робить зараз – нарощувати і використовувати воєнний потенціал і бити по наших болючих точках. Тому питання посилення українських ППО та наявність засобів для збиття ворожих ракет, як і минулого року, знову стає питанням номер один.

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І в цьому контексті я погоджуюсь з колегою Дмитром Крапивенко, що замість того, аби проводити десятки різноманітних форумів з красивими слайдами про відбудову України (дехто вже потирає руки, як він буде освоювати ці гроші), треба спочатку вирішити ключове: як ми збираємося вижити. Бо виглядає так, що у декого в головах перемога давно наступила. На жаль, це не так. Україна потребує єдиної і зрозумілої стратегії: все для фронту, все для перемоги…

А красиві слайди якось помалюємо потім.