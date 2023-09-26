Чи битиме Україна ракетами Atacms по РФ? Відповідь Данілова

Україна має угоду з партнерами щодо застосування Atacms

Українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

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«Ми не використовуватимемо ракети Atacms на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами», – сказав він.

Данілов наголосив, що Atacms застосовуватимуться винятково для захисту території України.

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Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше повідомлялося, що США можуть оголосити про передачу Україні Atacms вже цього тижня.