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Чи битиме Україна ракетами Atacms по РФ? Відповідь Данілова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи битиме Україна ракетами Atacms по РФ? Відповідь Данілова
Atacms застосовуватимуться винятково для захисту території України
фото ілюстративне

Україна має угоду з партнерами щодо застосування Atacms

Українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

«Ми не використовуватимемо ракети Atacms на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами», – сказав він.

Данілов наголосив, що Atacms застосовуватимуться винятково для захисту території України.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше повідомлялося, що США можуть оголосити про передачу Україні Atacms вже цього тижня.

Теги: війна ракета росія ЗСУ

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