«Олександрія» в боротьбі поступилася в останньому матчі Лізі Європи (відео)



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«Олександрія» поступилася в заключному для себе матчі Ліги Європи УНІАН

Українці програли на виїзді в Бельгії «Ґенту»

«Ґент» (Бельгія) – «Олександрія» (Україна) – 2:1

Голи: 1:0 – Депуатр (7). 2:0 – Депуатр (16). 2:1 – Мірошниченко

«Ґент»: Камінскі, Кастро-Монтес, Асаре, Люстіг, Пластун, Кумс, Овусу, Оджиджа-Офое, Безус (Жан-Люк, 80), Депуатр, Яремчук (Чакветадзе, 72). Тренер – Йєс Торруп.

«Олександрія»: Паньків, Мірошниченко, Лучкевич, Пашаєв, Бабогло, Дубра, Третяков (Задерака, 78), Запорожан (Довгий, 46), Гречишкін, Ковалець, безбородько. Тренер – Володимир Шаран.

Попередження: Кастро-Монтес (70) – Ковалець (79)

Суддя: Р. Петреску (Румунія)

Господарі фактично вирішили долю поєдинку на його початку.

Депуатр уже на сьомій хвилині завершив контратаку влучно пробив у нижній кут.

За дев’ять хвилин той же Депуатр майстерно скористався з передачі українського партнера по команді Безуса – 2:0.

Втім гості рук не опускали, до останнього боролися за кращий результат, хоча шансів на продовження євросезону вже й не мали.

І в другому таймі Мірошниченко таки сквитав один м’яч потужним ударом здалеку. Однак цей гол виявився прощальним для олександрійців цього єврокубкового сезону.

«Олександрія» слідом за київським «Динамо» завершила виступи в Лізі Європи.