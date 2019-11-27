«Динамо» взяло на матч Ліги Європи 19-річного дебютанта



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Динамівці перед вильотом у Швецію були налаштовані рішуче Олександр Попов (Динамо від Шурика)

У четвер кияни зіграють матч п’ятого туру Ліги Європи проти шведського «Мальме»

Команда київського «Динамо» вирушила на матч п’ятого туру Ліги Європи в Мальме.

У Швецію вилетіло більшість гравців основної обойми «Динамо». У Києві залишилися травмовані Микита Бурда і Денис Попов. Також на майбутній матч тренерський штаб киян вирішив не залучати Карлоса Самбрано, Йосипа Піваріча, Міккеля Дуелунна і Сідклея.

Також не зіграє проти «Мальме» Георгій Цітаішвілі, який на цьому тижні був залучений до лав юнацької команди «Динамо» для участі в повторному поєдинку юнацької ліги УЄФА проти грецького ПАОКа (поєдинок відбудеться сьогодні в Салоніках).

Зате разом з «Динамо» - воротар Денис Бойко, який практично повністю відновився після пошкодження, а також молодий, 19-річний оборонець Олександр Сирота, який на цьому тижні був дозаявлений «біло-синіми» на груповий етап Ліги Європи.

Таким чином, делегація «Динамо» включила в себе наступних футболістів, 18 з яких складуть заявку на матч з «Мальме».

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Владислав Кучерук.

Оборонці: Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Олександр Сирота.

Півоборонці: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський.

Нападники: Фран Соль, Артем Бесєдін, Жерсон Родріґес.

Здійснивши переліт чартерним рейсом з аеропорту «Бориспіль» за маршрутом «Київ – Мальме» і відпочивши в готелі, ввечері того ж дня «біло-сині» проведуть тренування на полі стадіону «Сведбанк», де і відбудеться майбутній матч. А перед початком цього заняття головний тренер киян Олексій Михайличенко і один з футболістів команди дадуть традиційну передматчеву прес-конференцію.

Джерело: Dynamo.kiev.ua