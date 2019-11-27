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    «Динамо» взяло на матч Ліги Європи 19-річного дебютанта

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    Динамівці перед вильотом у Швецію були налаштовані рішуче - «Динамо» взяло на матч Ліги Європи 19-річного дебютанта
    Динамівці перед вильотом у Швецію були налаштовані рішуче
    Олександр Попов (Динамо від Шурика)

    У четвер кияни зіграють матч п’ятого туру Ліги Європи проти шведського «Мальме»

    Команда київського «Динамо» вирушила на матч п’ятого туру Ліги Європи в Мальме.

    У Швецію вилетіло більшість гравців основної обойми «Динамо». У Києві залишилися травмовані Микита Бурда і Денис Попов. Також на майбутній матч тренерський штаб киян вирішив не залучати Карлоса Самбрано, Йосипа Піваріча, Міккеля Дуелунна і Сідклея.

    Також не зіграє проти «Мальме» Георгій Цітаішвілі, який на цьому тижні був залучений до лав юнацької команди «Динамо» для участі в повторному поєдинку юнацької ліги УЄФА проти грецького ПАОКа (поєдинок відбудеться сьогодні в Салоніках).

    Зате разом з «Динамо» - воротар Денис Бойко, який практично повністю відновився після пошкодження, а також молодий, 19-річний оборонець Олександр Сирота, який на цьому тижні був дозаявлений «біло-синіми» на груповий етап Ліги Європи.

    Таким чином, делегація «Динамо» включила в себе наступних футболістів, 18 з яких складуть заявку на матч з «Мальме».

    Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Владислав Кучерук.

    Оборонці: Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Олександр Сирота.

    Півоборонці: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський.

    Нападники: Фран Соль, Артем Бесєдін, Жерсон Родріґес.

    Здійснивши переліт чартерним рейсом з аеропорту «Бориспіль» за маршрутом «Київ – Мальме» і відпочивши в готелі, ввечері того ж дня «біло-сині» проведуть тренування на полі стадіону «Сведбанк», де і відбудеться майбутній матч. А перед початком цього заняття головний тренер киян Олексій Михайличенко і один з футболістів команди дадуть традиційну передматчеву прес-конференцію.

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    Джерело: Dynamo.kiev.ua

    ФК «Динамо» Ліга Європи Віктор Циганков Микола Шапаренко Фран Соль Денис Бойко Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Микита Бурда Денис Гармаш Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Денис Попов Олександр Андрієвський Жерсон Родріґес Владислав Кучерук Артем Бесєдін Карлос Де Пена Олексій Михайличенко Олександр Сирота
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