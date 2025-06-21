17-річний Ямаль прокоментував чутки про стосунки з акторкою фільмів для дорослих

Ямаль: Я живу з мамою, а вона не пускає жодної жінки в дім

Зірка «Барселони» Ламін Ямаль заперечує, що колись бачився з колишньою акторкою фільмів для дорослих Клаудією Бавель. Про це повідомляє «Главком».

Раніше дівчина розповіла, що 17-річний вінгер «Барселони» відправляв їй багато повідомлень у яких, запрошував до нього додому і на приватні вечірки. За її словами, вона не захотіла зустрічатися з неповнолітнім.

Ймовірно, її заява була зроблена на тлі чуток про роман Ямаля з 29-річною інфлюенсеркою Фаті Васкес.

«Учора я спілкувався з нею, і я маю скріншот, де вона написала, що це брехня, що вона нічого не говорила і що, очевидно, ми ніколи не зустрічалися. І жодних фото бути не може. Якщо я ніколи її не зустрічав, то в неї не може бути фотографії, на якій я входжу до свого дому. Це неможливо! І, крім того, вона не може увійти до мене додому, тому що я живу з мамою, а вона не пускає жодної жінки в мій дім. Це все брехня, я ніколи її не бачив, ви можете спитати її. Вона скаже вам на виправдання, що не зустрічається з неповнолітніми. Але ми не зустрічалися, тому що я сказав їй ні», – заявив півзахисник «Барселони».

29-річна Бавель раніше була фігуранткою скандальної історії з ексгравцями «Реала» Ікером Касільясом і Луїшем Фігу.

Вона розповіла про зв'язок із колишнім воротарем «Реала». Також вона заявила, що на тому ж заході, де її бачили з Касільясом, Фігу запропонував їй піти з ним після того, як вона закінчить проводити час з Ікером.

Пізніше, коли Фігу почав погрожувати судовим позовом, Клаудія відмовилася від своїх слів.

Нагадаємо, американський клуб «Інтер Маямі» записав на свій рахунок першу перемогу на клубному чемпіонаті світу-2025. У другому турі групового етапу команда Ліонеля Мессі обіграла португальський «Порту» з рахунком 2:1.