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Визначився господар чемпіонату світу з футболу 2034 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Визначився господар чемпіонату світу з футболу 2034 року
Саудівська Аравія у 2034 році прийматиме чемпіонат світу з футболу

Саудівська Аравія була єдиним кандидатом для проведення турніру

Саудівська Аравія прийме чемпіонат світу з футболу у 2034 році. ФІФА сьогодні, 11 грудня, офіційно оголосила про це на позачерговому конгресі у Цюріху (Швейцарія).

Саудівська Аравія була єдиним кандидатом для проведення турніру.

«У розділеному світі ми показали єдність. Ми всі є частиною однієї глобальної спільноти. Ми не всі рівні, ми це знаємо, але ми вчимося приймати один одного з усіма нашими відмінностями як частину цієї єдиної глобальної спільності. Ми поважаємо одне одного. У нашому недосконалому світі є багато речей, які можна було б зробити краще, які повинні бути зроблені краще, у кожній країні, і є багато уроків, які потрібно винести, та шляхів для покращення. Але ми інклюзивні і ми не допускаємо дискримінації.
Ми хочемо досягти позитивного соціального ефекту», – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, наступний Мундіаль відбудеться у 2026 році. Його прийматимуть США, Канада та Мексика.

Чемпіонат світу 2030 року приймуть Марокко, Португалія та Іспанія. При цьому 3 гри відбудуться у Південній Америці, а саме в Уругваї, Парагваї та Аргентині.

Нагадаємо, молодіжна збірна України дізналася імена своїх суперників у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21).

Усього в процедурі жеребкування разом із країною-господарем узяли участь 16 команд. Збірні були розподілені по чотирьох кошиках згідно з їхнім рейтингом УЄФА (U-21). Підопічні Унаї Мельгоси опинилися в другому кошику. 

За підсумками жеребкування фінального турніру синьо-жовті потрапили до групи D, де зустрінуться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

Євро-2025 (U-21). Фінальний турнір

Визначився господар чемпіонату світу з футболу 2034 року фото 1
колаж: УАФ

Груповий раунд

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія.

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

12.06.2025

Фінляндія – Нідерланди (Кошиці)

Україна – Данія (Пряшів)

15.06.2025

Фінляндія – Україна (Кошиці)

Нідерланди — Данія (Пряшів)

18.06.2025

Данія – Фінляндія (Кошиці)

Нідерланди – Україна (Пряшів)

1/4 фіналу (21.06.2025)

25. А1 – В2 (Трнава)

26. С1 – D2 (Жиліна)

22.06.2025

27. В1 – А2 (Дунайська Стреда)

28. D1 – С2 (Пряшів)

1/2 фіналу (25.06.2025)

29. Переможець 25 – переможець 26 (Братислава)

30. Переможець 27 – переможець 28 (Кошиці)

Фінал (28.06.2025)

Переможець 29 – переможець 30 (Братислава)

Нагадаємо, що фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11 до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Саудівська Аравія

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