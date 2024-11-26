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Жирона оголосила заявку на матч Ліги чемпіонів: чи потрапив Циганков

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Жирона оголосила заявку на матч Ліги чемпіонів: чи потрапив Циганков
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фото з відкритих джерел

Поєдинок між Штурмом та Жироною відбудеться 27 листопада

Іспанська Жирона готується до матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти Штурму з Австрії. Головний тренер Жирони Мічел Санчес включив до заявки каталонців 22 гравців. Про це повідомляє пресслужба клубу.

До списку потрапив українець Віктор Циганков, який нещодавно відновився від травми. Натомість взяти участь не зможуть Арнау Мартінес (через дискваліфікацію) та Янхель Еррера (травма).

Голкіпери: Гассаніга, Пау Лопес, Лукас Гарсія.

Захисники: Гутьєррес, Давід Лопес, Крейчі, Хуанпе, Франсес, Блінд, Іван Мартін.

Півзахисники: ван де Беек, Циганков, Аспрілья, Данджума, Ромеу, Хіль, Соліс, Сельві, Артеро.

Нападники: Стуані, Міовскі, Абель Руїс.

Поєдинок між Штурмом та Жироною відбудеться 27 листопада о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, 26-річний Віктор Циганков грає за «Жирону» з січня 2023 року і є одним із лідерів команди.

Інший українець, 27-річний Довбик виступав за «Жирону» з 2023 по 2024 рік і став найкращим бомбардиром минулого сезону іспанської першості. Цього літа Артем перебрався в італійську «Рому», де вже відзначився першим голом у Лізі Європи за свою нову команду.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Віктор Циганков

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