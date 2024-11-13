Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)
Україна програла Казахстану у матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи
Збірна України з футболу U-19 програла одноліткам із Казахстану у дебютному матчі відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2025, що відбувся у Нідерландах, з рахунком 1:2. Примітно, що другий гол у свої ворота Україна, ворота якої захищав В'ячеслав Суркіс, пропустила з прямого удару з кутового. Про це стало відомого із прямої трансляції матчу.
Варто зазначити, що В'ячеслав є сином нардепа із нині забороненої ОПЗЖ і колишнього президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Окрім нього у матчі взяв участь Крістіан Шевченко, син Андрія Шевченка.
У матчі збірної України U-19 відбіркового турніру до Чемпіонату Європи проти Казахстану взяв участь Крістіан Шевченко, син Андрія Шевченка.
Син Григорія Суркіса В'ячеслава у воротах пропустив гол з кутового удару. pic.twitter.com/5PXvv7FbsW
В іншому матчі групи 1 відбіркового турніру Нідерланди обіграли Словенію – 2:0. Наступний матч Україна проведе 19 листопада проти збірної Нідерландів.
До слова, нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй. За інформацією джерела, Довбик не долучився до тренування збірної України у вівторок, тому тренерський штаб національної команди разом із лікарями Роми ухвалить рішення, чи потрібно Артему повернутись назад у Італію.
Також ресурс GiveMeSport оприлюднив рейтинг з десяти найгірших нападників в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування у 1992 році. У рейтинг могли потрапити лише футболісти, які зіграли більше 10 матчів у турнірі. Шосте місце в переліку посів колишній форвард збірної України та «Ліверпуля» Андрій Воронін.
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