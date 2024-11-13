Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)
В'ячеслав Суркіс пропустив гол
фото: Динамо (ілюстративне)

Україна програла Казахстану у матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи

Збірна України з футболу U-19 програла одноліткам із Казахстану у дебютному матчі відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2025, що відбувся у Нідерландах, з рахунком 1:2. Примітно, що другий гол у свої ворота Україна, ворота якої захищав В'ячеслав Суркіс, пропустила з прямого удару з кутового. Про це стало відомого із прямої трансляції матчу.

Варто зазначити, що В'ячеслав є сином нардепа із нині забороненої ОПЗЖ і колишнього президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Окрім нього у матчі взяв участь Крістіан Шевченко, син Андрія Шевченка.

В іншому матчі групи 1 відбіркового турніру Нідерланди обіграли Словенію – 2:0. Наступний матч Україна проведе 19 листопада проти збірної Нідерландів.

Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео) фото 1
фото: Flashscore

До слова, нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй. За інформацією джерела, Довбик не долучився до тренування збірної України у вівторок, тому тренерський штаб національної команди разом із лікарями Роми ухвалить рішення, чи потрібно Артему повернутись назад у Італію.

Також ресурс GiveMeSport оприлюднив рейтинг з десяти найгірших нападників в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування у 1992 році. У рейтинг могли потрапити лише футболісти, які зіграли більше 10 матчів у турнірі. Шосте місце в переліку посів колишній форвард збірної України та «Ліверпуля» Андрій Воронін.

Читайте також:

Теги: Григорій Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Петраков очолював юнацькі збірні України та національну команду
Українець Петраков втратив посаду головного тренера збірної Вірменії
13 жовтня, 22:41
Молодіжна збірна з футболу прикро поступилась команді з Сербії
Молодіжна збірна України з футболу вийшла на ЧЄ-2025
15 жовтня, 23:46
Початок зустрічі о 22:00 за київським часом
«Арсенал» – «Шахтар»: де та коли дивитися трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів
22 жовтня, 09:58
У 2010 році Форлана визнавали найкращим гравцем Чемпіонату Світу в ПАР
Легендарний уругвайський футболіст дебютує на професійному тенісному турнірі
22 жовтня, 14:37
Артем Довбик реалізував одинадцятиметровий удар, відкрив рахунок у поєдинку
«Динамо» програло «Ромі» в матчі Ліги Європи: допоміг Довбик
24 жовтня, 21:53
«Гірники» обіграли «Янг Бойз» з рахунком 2:1
«Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів
6 листопада, 22:22
Шапаренко та Мудрик
Ребров поставив крапку щодо конфлікту між Мудриком і Шапаренком у збірній України
Вчора, 12:07
Валлнер – вихованець швейцарського «Цюріха»
Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання
Вчора, 13:59
Артем Довбик
Участь Довбика у вирішальних матчах збірної України в Лізі націй під питанням
Сьогодні, 15:48

Новини

Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)
Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)
ЗСУ ліквідували тренера з боксу з Бурятії, який лише у серпні став контрактником
ЗСУ ліквідували тренера з боксу з Бурятії, який лише у серпні став контрактником
Син Віталія Кличка отримав дебютний виклик до збірної України з баскетболу
Син Віталія Кличка отримав дебютний виклик до збірної України з баскетболу
Участь Довбика у вирішальних матчах збірної України в Лізі націй під питанням
Участь Довбика у вирішальних матчах збірної України в Лізі націй під питанням
Коноплянка розповів, чому завершив кар'єру футболіста
Коноплянка розповів, чому завершив кар'єру футболіста
Букмекери визначили фаворита бою-реваншу Усика та Ф'юрі
Букмекери визначили фаворита бою-реваншу Усика та Ф'юрі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2024
31K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
31K
Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
22K
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані
12K
Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні

Новини

Оприлюднено рейтинг найбільших приватних компаній України: хто увійшов у топ-5
Сьогодні, 13:57
Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
Сьогодні, 11:33
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 10:08
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 06:00
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua