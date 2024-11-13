Син Григорія Суркіса пропустив гол з кутового удару (відео)

Україна програла Казахстану у матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи

Збірна України з футболу U-19 програла одноліткам із Казахстану у дебютному матчі відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2025, що відбувся у Нідерландах, з рахунком 1:2. Примітно, що другий гол у свої ворота Україна, ворота якої захищав В'ячеслав Суркіс, пропустила з прямого удару з кутового. Про це стало відомого із прямої трансляції матчу.

Варто зазначити, що В'ячеслав є сином нардепа із нині забороненої ОПЗЖ і колишнього президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Окрім нього у матчі взяв участь Крістіан Шевченко, син Андрія Шевченка.

У матчі збірної України U-19 відбіркового турніру до Чемпіонату Європи проти Казахстану взяв участь Крістіан Шевченко, син Андрія Шевченка.

Син Григорія Суркіса В'ячеслава у воротах пропустив гол з кутового удару. pic.twitter.com/5PXvv7FbsW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2024

В іншому матчі групи 1 відбіркового турніру Нідерланди обіграли Словенію – 2:0. Наступний матч Україна проведе 19 листопада проти збірної Нідерландів.

фото: Flashscore

До слова, нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй. За інформацією джерела, Довбик не долучився до тренування збірної України у вівторок, тому тренерський штаб національної команди разом із лікарями Роми ухвалить рішення, чи потрібно Артему повернутись назад у Італію.

Також ресурс GiveMeSport оприлюднив рейтинг з десяти найгірших нападників в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування у 1992 році. У рейтинг могли потрапити лише футболісти, які зіграли більше 10 матчів у турнірі. Шосте місце в переліку посів колишній форвард збірної України та «Ліверпуля» Андрій Воронін.