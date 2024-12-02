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Три країни заблокували угоду про боротьбу з пластиковим забрудненням на сесії ООН

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Три країни заблокували угоду про боротьбу з пластиковим забрудненням на сесії ООН
За прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку, виробництво пластику зросте приблизно на 60% до 736 мільйонів тонн до 2040 року
фото: Shutterstock

Тижневий саміт у Пусані завершився без офіційної угоди

Близько 200 країн не змогли домовитися про договір щодо обмеження забруднення пластиком на п'ятій сесії Міжурядового комітету ООН. Про це повідомляє Bloomberg.

Тижневий саміт у Пусані (Південна Корея), який проходив за підтримки ООН, завершився без офіційної угоди. Переговори, які розпочалися ще в 2022 році, були спрямовані на розв'язання проблем, пов’язаних зі зростанням обсягів пластикових відходів.

Більшість країн виступили за юридично зобов’язуючий договір, у якому наполягають на регулюванні небезпечних хімікатів, обмеженні їхнього виробництва та споживання, а також поступовому припиненні використання одноразових пластикових продуктів, таких як столові прибори.

Утім, прогрес у питанні заблокувала невелика група нафтовидобувних країн: Саудівська Аравія, Росія та Іран. Вони виступили проти нових обмежень, стверджуючи, що обмеження видобутку та хімічних речовин виходять за межі мандату Комітету.

За прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку, виробництво пластику зросте приблизно на 60% до 736 мільйонів тонн до 2040 року. Нещодавні дослідження показали, наскільки токсичними є ці матеріали, які накопичуються в морських і наземних екосистемах, а також у людському тілі.

Нагадаємо, влада столиці Норвегії ухвалила рішення про заборону одноразових стаканчиків. У Осло порахували, що щорічно використовують близько 3 млн стаканів. 

Також повідомлялося, що європейські виробники пластику закривають заводи через різке скорочення виробництва.

До слова, дослідники з Північно-Західного університету США знайшли рішення, яке може допомогти в боротьбі з проблемою забруднення пластиком навколишнього середовища.

Теги: росія Іран ООН Саудівська Аравія пластик

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