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Лунін та Довбик претендують на потрапляння в команду року за версією ФІФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Лунін та Довбик претендують на потрапляння в команду року за версією ФІФА
Проголосувати за Луніна і Довбика можна на офіційному сайті ФІФА
колаж: Інформатор

Гравців було номіновано за результатами їхніх виступів з 21 серпня 2023 року по 10 серпня 2024 року

Стартувало голосування за найкращу чоловічу команду за версією The Best FIFA Football Awards.

Всього на потрапляння до команди претендують 77 гравців – по 22 захисники, хавбеки та форварди, а також 11 воротарів.

До неї можуть потрапити нападник «Роми» Артем Довбик – як один з нападників, та воротар «Реала» Андрій Лунін - як один з голкіперів.

Гравців було номіновано за результатами їхніх виступів з 21 серпня 2023 року по 10 серпня 2024 року, коли Артем грав за «Жирону» та забив 24 голи і зробив 10 асистів у 39 матчах, ставши найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.

Проголосувати можна за посиланням, до 10 грудня включно. Для цього потрібно натиснути на Vote for The Best FIFA Men’s 11 та зареєструватися на офіційному сайті ФІФА.

Для початку ФІФА пропонує обрати одну з трьох схем: 4-3-3, 4-4-2 або 3-4-3. Тобто можна проголосувати за одного воротаря та до чотирьох захисників, чотирьох хавбеків і трьох нападників.

Коли голосування завершиться, голоси вболівальників будуть об’єднані з голосами експертної групи футбольних експертів. Після цього буде сформована команда.

Лунін також окремо номінований на найкращого воротаря від The Best FIFA 2024.

Нагадаємо, український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук показав, у якому стані перебуває після ушкодження, отриманого в матчі з бухарестським Стяуа. Про це стало відомо з його соціальних мереж.
 
Роман Яремчук поєдинок розпочав на лаві запасних.

Українця випустили на поле на 77-й хвилині, але він встиг відіграти лише 95 секунд.

Яремчук показав, як виглядає його розбитий ніс
Яремчук показав, як виглядає його розбитий ніс

Далі, намагаючись пробити по воротах, нападник зіштовхнувся головою з потилицею з оборонцем румунської команди Міхаєм Попеску. Внаслідок цього Яремчук отримав травму носа. Лікарі Олімпіакоса намагалися зупинити кровотечу, але Роман все ж не зміг продовжити гру. Форвард із закривавленими обличчям та футболкою покинув поле на 81-й хвилині. Натомість захисник Стяуа поєдинок дограв.

«Щасливого Дня народження», – іронічно підписав закривавлену фотографію Яремчук. За день до матчу футболісту виповнилося 29 років.

До слова, Олімпіакос у підсумку розписав «суху» нічию зі Стяуа. Зараз грецький клуб перебуває на 14-й позиції у турнірній таблиці ліги Європи, маючи 8 очок.

Джерело
Теги: Андрій Лунін Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

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