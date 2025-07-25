Україна – Данія: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-18
Гра Україна – Данія розпочнеться о 18:00
Юнацька чоловіча збірна України U-18 розпочинає свої виступи на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. В першому матчі підопічні Дмитра Забірченка протистоятимуть Данії, повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Данці минулого року грали в Дивізіоні А і цього літа ставлять собі метою повернення в еліту, а значить будуть старатись з перемоги стартувати на чемпіонаті Європи.
Українська збірна готувалась до чемпіонату Європи в латвійській Кандаві два тижні, зігравши за цей час чотири матчі, в трьох з яких програли – Грузії, Естонії та Латвії.
Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В
Пітешті, Румунія. Група В
Данія – Україна
Початок матчу – 18:00
Склад збірної України на європейську першість
- Петро Білоус, CSU ANDU SIBIU, Румунія (перший тренер Дмитро Коломійченко)
- Ілля Голугленко, Elche, Іспанія (перший тренер Дмитро Коломійченко)
- Григорій Леськів, Moose LCC International University, Литва (перший тренер Денис Кайдаулов)
- Лев Манець, VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва (перший тренер Євгеній Подорваний)
- Єгор Рижков, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Василь Ісаков)
- Максим Шепель, Putnam Science Academy, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Владислав Сінік, Tartu Ülikool/Estiko, Естонія (перший тренер Микола Ніщак)
- Олександр Третяк, ДіДіБао, Україна (перший тренер Олександр Соколов)
- Андрій Трофимов, Šiaulių KA Saulė I – ŠSG, Литва (перший тренер Євген Найден)
- Денис Житеньов, Next Step Basket Rapallo, Італія (перший тренер Олег Манойленко)
- Стефан Зігельшіффер, Kangoeroes Mechelen, Бельгія (перший тренер Деніс Йороз)
- Микита Змієвський, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олег Манойленко)
- Головний тренер – Дмитро Забірченко
- Тренери – Нікіта Воєвода, Денис Ладісов, Олексій Золотоус
Нагадаємо, збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю.