Україна – Данія: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-18

Гра Україна – Данія розпочнеться о 18:00

Юнацька чоловіча збірна України U-18 розпочинає свої виступи на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. В першому матчі підопічні Дмитра Забірченка протистоятимуть Данії, повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Данці минулого року грали в Дивізіоні А і цього літа ставлять собі метою повернення в еліту, а значить будуть старатись з перемоги стартувати на чемпіонаті Європи.

Українська збірна готувалась до чемпіонату Європи в латвійській Кандаві два тижні, зігравши за цей час чотири матчі, в трьох з яких програли – Грузії, Естонії та Латвії.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Пітешті, Румунія. Група В

Данія – Україна

Початок матчу – 18:00

Склад збірної України на європейську першість

Петро Білоус, CSU ANDU SIBIU, Румунія (перший тренер Дмитро Коломійченко)

Ілля Голугленко, Elche, Іспанія (перший тренер Дмитро Коломійченко)

Григорій Леськів, Moose LCC International University, Литва (перший тренер Денис Кайдаулов)

Лев Манець, VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва (перший тренер Євгеній Подорваний)

Єгор Рижков, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Василь Ісаков)

Максим Шепель, Putnam Science Academy, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Владислав Сінік, Tartu Ülikool/Estiko, Естонія (перший тренер Микола Ніщак)

Олександр Третяк, ДіДіБао, Україна (перший тренер Олександр Соколов)

Андрій Трофимов, Šiaulių KA Saulė I – ŠSG, Литва (перший тренер Євген Найден)

Денис Житеньов, Next Step Basket Rapallo, Італія (перший тренер Олег Манойленко)

Стефан Зігельшіффер, Kangoeroes Mechelen, Бельгія (перший тренер Деніс Йороз)

Микита Змієвський, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олег Манойленко)

Головний тренер – Дмитро Забірченко

Тренери – Нікіта Воєвода, Денис Ладісов, Олексій Золотоус

Нагадаємо, збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю.