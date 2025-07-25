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Україна – Данія: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-18

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Данія: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-18
Українська збірна готувалась до чемпіонату Європи в латвійській Кандаві

Гра Україна – Данія розпочнеться о 18:00

Юнацька чоловіча збірна України U-18 розпочинає свої виступи на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. В першому матчі підопічні Дмитра Забірченка протистоятимуть Данії, повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Данці минулого року грали в Дивізіоні А і цього літа ставлять собі метою повернення в еліту, а значить будуть старатись з перемоги стартувати на чемпіонаті Європи.

Українська збірна готувалась до чемпіонату Європи в латвійській Кандаві два тижні, зігравши за цей час чотири матчі, в трьох з яких програли – Грузії, Естонії та Латвії.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Пітешті, Румунія. Група В

Данія – Україна

Початок матчу – 18:00

Склад збірної України на європейську першість

  • Петро Білоус, CSU ANDU SIBIU, Румунія (перший тренер Дмитро Коломійченко)
  • Ілля Голугленко, Elche, Іспанія (перший тренер Дмитро Коломійченко)
  • Григорій Леськів, Moose LCC International University, Литва (перший тренер Денис Кайдаулов)
  • Лев Манець, VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва (перший тренер Євгеній Подорваний)
  • Єгор Рижков, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Василь Ісаков)
  • Максим Шепель, Putnam Science Academy, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Владислав Сінік, Tartu Ülikool/Estiko, Естонія (перший тренер Микола Ніщак)
  • Олександр Третяк, ДіДіБао, Україна (перший тренер Олександр Соколов)
  • Андрій Трофимов, Šiaulių KA Saulė I – ŠSG, Литва  (перший тренер Євген Найден)
  • Денис Житеньов, Next Step Basket Rapallo, Італія (перший тренер Олег Манойленко)
  • Стефан Зігельшіффер, Kangoeroes Mechelen, Бельгія (перший тренер Деніс Йороз)
  • Микита Змієвський, Харківські Соколи, Україна (перший тренер Олег Манойленко)
  • Головний тренер – Дмитро Забірченко
  • Тренери – Нікіта Воєвода, Денис Ладісов, Олексій Золотоус

Нагадаємо, збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Теги: баскетбол

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