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Легендарний гравець НБА анонсував завершення кар'єри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легендарний гравець НБА анонсував завершення кар'єри
40-річний Пол – дворазовий олімпійський чемпіон
фото: Reuters

Кріс Пол: Скільки я ще планую грати? Ще рік максимум

Американський баскетболіст Кріс Пол заявив, що наступний сезон НБА стане для нього останнім в його кар'єрі. Про це повідомляє «Главком».

«Скільки я ще планую грати? Ще рік максимум. Я щойно закінчив свій 20-й сезон, що вже є дуже добре», – сказав захисник «Сан-Антоніо Сперс» у шоу Underdog.

40-річний Пол – дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012 роки) та бронзовий призер чемпіонату світу 2006 року у складі збірної США.

За кар'єру в НБА грав за «Нью-Орлеан Пеліканс», «Лос-Анджелес Кліпперс», «Оклахома-Сіті Тандер», «Х'юстон Рокетс», «Фінікс Санз» та «Голден Стейт Уорріорз».

Кріс займає друге місце в історії НБА за кількістю результативних передач (після Джона Стоктона) та третє місце за кількістю перехоплень (після Стоктона та Джейсона Кідда) за кар'єру.

За час перебування в НБА Пол вісім разів брав участь у матчі всіх зірок НБА, де у 2013 році здобув титул найціннішого гравця, тричі входив до першої збірної всіх зірок, двічі у другу, та один раз у третю.

Також Пол чотири рази ставав лідером регулярного чемпіонату за кількістю результативних передач і шість разів за кількістю перехоплень.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: НБА баскетбол

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