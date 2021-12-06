Дерев’янченко в яскравому бою втратив шанс вийти на чемпіонський поєдинок

В претендентській сутичці за версією WBC судді віддали перевагу Адамесу

38-річний український боксер Сергій Дерев’янченко втратив мав шанс стати претендентом на чемпіонський бій за версією WBC з екс-чемпіоном із Мексики Хайме Мунгією. В Лос-Анджелесі він зустрічався з Карлосом Адамесом з Домініканської Республіки і поступився рішенням суддів.

Поєдинок подарував уболівальникам видовище. Суперники не відсиджувалися в обороні, мали однакові шанси на успіх, проте Адамес діяв ефективніше. Українець краще провів останній раунд, був протягом бою агресивнішим, проте цього для перемоги не вистачило.

Рахунок суддів: 95-95, 97-93 та 96-94 на користь домініканця.