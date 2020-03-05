Влада Італії на місяць заборонила відвідувати спортивні змагання



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Футбол без глядачів - прикмета 2020 року

Італійська влада йде на безпрецедентні кроки

Усі спортивні заходи в Італії до 3 квітня 2020 року будуть проводитися без глядачів через епідемію китайського коронавірусу в країні, від наслідків якого загинуло вже близько сотні громадян Італії.

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Указ був ухвалений владою країни, він поширюється на всі регіони, включно з тими, де поширення коронавірусу не мало масштабного характеру.

Також спортивні клуби зобов'язали регулярно перевіряти спортсменів і працівників на предмет зараження.

За останніми даними, в Італії заразилися коронавірусом нового типу понад 3000 людей, 107 осіб померли.

Є ймовірність, що перенесені матчі 26-го туру Серії А, зокрема й гра «Ювентус» – «Інтер», відбудуться в найближчий вікенд – замість матчів 27-го туру.

Матчі 27-го туру буде зсунуто на наступні вихідні, коли повинні були пройти гри 28-го туру, і так далі.

Такий зсув розкладу поки офіційно не затверджений Серією А, але всі матчі в будь-якому випадку пройдуть за пустих трибун.

З 7 березня по 4 квітня має відбутися три тури Серії А.

Нагадаємо, що нині в Чехії стартував етап Кубку світу з біатлону й він пройде також без глядачів, а журналістам, які не побоялись прибути у Нове Место, заборонено наближатись до спортсменів ближче, ніж на півтора метра.