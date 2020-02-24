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    Через китайський коронавірус половина матчів туру в Серії А пройдуть без глядачів

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    Італія на карантині - Через китайський коронавірус половина матчів туру в Серії А пройдуть без глядачів
    Італія на карантині

    5 з 10 матчів 26 туру Серії А проведуть за пустих трибун

    Таке рішення оголосила Федерація футболу Італії.

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    Воно стосується тих матчів, які відбудуться у регіонах, де зафіксовано спалахи небезпечної хвороби.

    Мова йде про наступні ігри:

    •  «Ювентус» — «Інтер»;
    •  «Удінезе» — «Фіорентина»;
    •  «Мілан» — «Дженоа»;
    •  «Сассуоло» — «Брешія»;
    •  «Парма» — СПАЛ

    Зазначимо, що також без глядачів буде на тижні грати у Лізі Європи на «Сан-Сіро» місцевий «Інтер» з «Лудогорцем», а матч Ліги Чемпіонів між «Барселоною» та «Наполі» ризикнули провести без надзвичайних заходів. Гравці іспанського клубу вже в Італії й пройшли всі карантинні процедури.

    Нагадаємо, спалах коронавірусу в Італії набув катастрофічних масштабів минулого тижня - через епідемію вже загинуло 6 осіб, чимало міст опинилися на карантині, скасовано або обмежено проведення спортивних змагань та громадських заходів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія Серія А
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