Через китайський коронавірус половина матчів туру в Серії А пройдуть без глядачів
Італія на карантині
5 з 10 матчів 26 туру Серії А проведуть за пустих трибун
Таке рішення оголосила Федерація футболу Італії.
Воно стосується тих матчів, які відбудуться у регіонах, де зафіксовано спалахи небезпечної хвороби.
Мова йде про наступні ігри:
- «Ювентус» — «Інтер»;
- «Удінезе» — «Фіорентина»;
- «Мілан» — «Дженоа»;
- «Сассуоло» — «Брешія»;
- «Парма» — СПАЛ
Зазначимо, що також без глядачів буде на тижні грати у Лізі Європи на «Сан-Сіро» місцевий «Інтер» з «Лудогорцем», а матч Ліги Чемпіонів між «Барселоною» та «Наполі» ризикнули провести без надзвичайних заходів. Гравці іспанського клубу вже в Італії й пройшли всі карантинні процедури.
Нагадаємо, спалах коронавірусу в Італії набув катастрофічних масштабів минулого тижня - через епідемію вже загинуло 6 осіб, чимало міст опинилися на карантині, скасовано або обмежено проведення спортивних змагань та громадських заходів.