Через китайський коронавірус половина матчів туру в Серії А пройдуть без глядачів



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Італія на карантині

5 з 10 матчів 26 туру Серії А проведуть за пустих трибун

Таке рішення оголосила Федерація футболу Італії.

Воно стосується тих матчів, які відбудуться у регіонах, де зафіксовано спалахи небезпечної хвороби.

Мова йде про наступні ігри:

«Ювентус» — «Інтер»;

«Удінезе» — «Фіорентина»;

«Мілан» — «Дженоа»;

«Сассуоло» — «Брешія»;

«Парма» — СПАЛ

Зазначимо, що також без глядачів буде на тижні грати у Лізі Європи на «Сан-Сіро» місцевий «Інтер» з «Лудогорцем», а матч Ліги Чемпіонів між «Барселоною» та «Наполі» ризикнули провести без надзвичайних заходів. Гравці іспанського клубу вже в Італії й пройшли всі карантинні процедури.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в Італії набув катастрофічних масштабів минулого тижня - через епідемію вже загинуло 6 осіб, чимало міст опинилися на карантині, скасовано або обмежено проведення спортивних змагань та громадських заходів.