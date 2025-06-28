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Володар Суперкубка УЄФА потрапив у базу «Миротворця»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Володар Суперкубка УЄФА потрапив у базу «Миротворця»
Радімов фотографувався з членами сімей російських окупантів

Ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян

Колишній футболіст збірної Росії з футболу та володар Суперкубка УЄФА Владислав Радімов потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

20 вересня 2024 року Радімов фотографувався з членами сімей російських окупантів у рамках безкоштовного відвідування останніми ретро-гри «Зеніт» – ЦСКА на стадіоні «Зміна» в Санкт-Петербурзі.

Відвідування заходу було організовано петербурзькою філією фонду «Захисники Вітчизни».

Владислав Радімов – російський футболіст, що грав на позиції захисника.

Виступав, зокрема, за клуб «Зеніт», а також національну збірну Росії. Володар Кубка Іспанії з футболу. Чемпіон Росії. Володар Суперкубка Росії. Володар Кубка УЄФА. Володар Суперкубка УЄФА.

1994 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Росії. Протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 13 років, провів у формі головної команди країни лише 33 матчі, забивши 3 голи.

У складі збірної був учасником чемпіонату Європи 1996 року в Англії, чемпіонату Європи 2004 року у Португалії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ пропаганда росія війна

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