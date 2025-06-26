Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала багатоповерхівку на Донеччині: постраждала дитина

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала багатоповерхівку на Донеччині: постраждала дитина
Наслідки удару дрона по житловому будинку в Білозерському
фото: Telegram/Донецька обласна прокуратура

Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них 15-річний хлопець та його мати

 

У ніч на 26 червня російські війська вдарили ударним дроном по п’ятиповерховому житловому будинку в місті Білозерське Донецької області. Внаслідок удару виникла пожежа, є поранені, зокрема дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Атака сталася близько 02:00. Росіяни вдарили по будівлі ударним безпілотником типу «Герань-2», внаслідок чого п’ятеро цивільних зазнали поранень.

Пожежа після влучання дрона в п’ятиповерхівку
Пожежа після влучання дрона в п’ятиповерхівку
фото: Telegram / Донецька обласна прокуратура

Серед потерпілих – 86-річна жінка, яка перебувала у своїй квартирі. Також постраждали 15-річний хлопець і його мати. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкові поранення, закриті переломи та інші ушкодження. Усім пораненим надано медичну допомогу.

Окрім цього, внаслідок удару пошкоджено три багатоквартирні будинки та сім автомобілів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зруйноване житло після атаки РФ
Зруйноване житло після атаки РФ
фото: Telegram / Донецька обласна прокуратура

Раніше «Главком» інформував, що у ніч на 26 червня російські окупанти завдали авіаударів по Херсонщині. Внаслідок удару у власній оселі постраждав 34-річний чоловік. У нього медики діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення стегна.

Також кількість жертв російської терористичної атаки на Дніпро 24 червня знову зросла. Внаслідок останнього російського обстрілу Дніпропетровщини загинули 22 особи.

«Главком» повідомляв, що триває 1219-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу відбулося 154 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Читайте також:

Теги: росія Донеччина поранення дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легкову байдуже під яким прапором змагатися
Російський олімпійський чемпіон принизив значення прапора РФ
26 травня, 17:25
Детальні плани секретних ядерних об'єктів були у відкритому доступі
Схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
29 травня, 08:14
Пошкоджений будинок у Чернігові
Атака на Чернігів, блекаут на окупованій території України: головне за ніч
3 червня, 05:42
У проекті AiTelly візуалізували операцію «Павутина»
Операція «Павутина»: AiTelly показав у 3D, як Росія втратила третину стратегічних літаків
3 червня, 13:07
Кремль розраховує, що російські сили зможуть вести затяжну війну проти України
ISW: Путін готує Росію до тривалої війни з Україною і НАТО
1 червня, 10:19
В українській розвідці зауважили, що Росія постійно поповнює свої ракетні запаси
Розвідка повідомила, скільки ракет Росія виробляє щомісяця
3 червня, 17:02
Внаслідок операції «Павутина» росіяни втратили 34% стратегічної авіації
Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона
7 червня, 16:37
Тулсі Габбард спрогнозувала наслідки ядерного протистояння
«Світ на порозі ядерної війни». Голова нацрозвідки США назвала винних
11 червня, 07:46
Уряд РФ встановив занижені ціни на продукцію «Оптрон-Ставрополь» та змусив його тривалий час працювати у збиток
Єдиний в РФ завод авіаційної електроніки припинив роботу
24 червня, 15:15

Події в Україні

«Захлинається так само, як торік». Сирський розповів деталі про наступ РФ
«Захлинається так само, як торік». Сирський розповів деталі про наступ РФ
Збиття підлітка патрульною машиною: у якому стані неповнолітній
Збиття підлітка патрульною машиною: у якому стані неповнолітній
Росія атакувала багатоповерхівку на Донеччині: постраждала дитина
Росія атакувала багатоповерхівку на Донеччині: постраждала дитина
На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього (відео)
На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього (відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року
Удар по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла (оновлено)
Удар по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
41K
РФ знайшла новий людський ресурс для війни з Україною
16K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
13K
Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа
8417
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua