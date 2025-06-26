Росія атакувала багатоповерхівку на Донеччині: постраждала дитина

Наслідки удару дрона по житловому будинку в Білозерському

Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них 15-річний хлопець та його мати

У ніч на 26 червня російські війська вдарили ударним дроном по п’ятиповерховому житловому будинку в місті Білозерське Донецької області. Внаслідок удару виникла пожежа, є поранені, зокрема дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Атака сталася близько 02:00. Росіяни вдарили по будівлі ударним безпілотником типу «Герань-2», внаслідок чого п’ятеро цивільних зазнали поранень.

Пожежа після влучання дрона в п’ятиповерхівку фото: Telegram / Донецька обласна прокуратура

Серед потерпілих – 86-річна жінка, яка перебувала у своїй квартирі. Також постраждали 15-річний хлопець і його мати. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкові поранення, закриті переломи та інші ушкодження. Усім пораненим надано медичну допомогу.

Окрім цього, внаслідок удару пошкоджено три багатоквартирні будинки та сім автомобілів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зруйноване житло після атаки РФ фото: Telegram / Донецька обласна прокуратура

Раніше «Главком» інформував, що у ніч на 26 червня російські окупанти завдали авіаударів по Херсонщині. Внаслідок удару у власній оселі постраждав 34-річний чоловік. У нього медики діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення стегна.

Також кількість жертв російської терористичної атаки на Дніпро 24 червня знову зросла. Внаслідок останнього російського обстрілу Дніпропетровщини загинули 22 особи.

«Главком» повідомляв, що триває 1219-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу відбулося 154 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.